Жизнь, посвящённая школе

В истории отечественного образования немало педагогов, чья жизнь неразрывно связана с одной школой, одним селом, одним призванием. Их преданность делу, самоотдача и глубокая любовь к профессии становятся не просто фактами биографии, а настоящими ориентирами для многих поколений. Одним из таких людей, чья судьба сложилась в тесной связи с Ходарской средней школой имени И.Н. Ульянова, был Юрий Яковлевич Мозяков. Он прошел путь от ученика до директора, оставив неизгладимый след в развитии образовательной системы и в сердцах тех, кому посчастливилось учиться и работать под его началом.

Юрий Яковлевич впервые переступил порог Ходарской школы 1 сентября 1959 года. Его школьные годы прошли в атмосфере, где ценились строгость, уважение к знаниям и труду. Эти ценности стали фундаментом его дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. С 1969 по 1975 годы Юрий Яковлевич обучался в Чувашском государственном педагогическом институте им. И.Я. Яковлева на факультете иностранных языков. Получив диплом о высшем образовании, начал свою педагогическую карьеру учителем немецкого языка в Туванской средней школе. Однако судьба распорядилась так, что 15 августа 1976 года Юрий Яковлевич вернулся в Ходарскую школу — в качестве учителя иностранных языков. Его профессионализм, преданность делу и организаторские способности быстро были замечены. В 1979 году он был назначен заместителем директора по учебно-воспитательной работе. С 1992 по 2005 годы, а затем с 2010 по 2019 годы Ю.Я. Мозяков возглавлял школу в качестве директора. Эти годы стали временем активного развития учебного заведения, внедрения новых методик обучения и воспитания, укрепления материально-технической базы. Под его руководством школа не только сохранила свои лучшие традиции, но и шагнула вперед, отвечая вызовам времени.



Ученики помнят Юрия Яковлевича как требовательного, но справедливого наставника, чьи уроки были не только познавательными, но и поучительными в широком смысле слова. Он умел зажечь в детях искру любознательности, привить им любовь к учению и стремление к самосовершенствованию. Коллеги ценили его за высокий профессионализм, готовность делиться опытом и неизменную поддержку в любых начинаниях. Имя Ю.Я. Мозякова стало синонимом добросовестности и глубокой любви к профессии учителя.



Период с 1995 по 1996 годы стал поистине золотым временем для школы, ознаменовавшимся стремительным скачком в развитии, во многом благодаря неустанным усилиям и дальновидности Юрия Яковлевича. Именно в эти годы были заложены прочные основы для будущего процветания, а школа начала свой путь к становлению как инновационный образовательный центр. Ключевым достижением этого периода стало установление прочных и взаимовыгодных связей с ведущими образовательными учреждениями Чувашии. Заключенные соглашения о партнерстве с Чувашским государственным университетом им. И.Н. Ульянова, Чувашским государственным педагогическим институтом им. И.Я. Яковлева и Чувашским республиканским институтом образования открыли перед школой новые горизонты. Результатом этого плодотворного сотрудничества стало появление в школе экспериментальных классов. Для координации инновационной деятельности был создан научно-методический совет, ставший настоящим двигателем прогресса. В рамках совета функционировали пять специализированных кафедр, каждая из которых играла свою уникальную роль. Работа этих кафедр позволила не только систематизировать существующие образовательные программы, но и значительно углубить их, сделав обучение более эффективным и интересным.



Период руководства Юрия Яковлевича ознаменовался для школы настоящим расцветом. С 1996 года школа получила право работать в режиме школы-гимназии. В 2000 году школа полностью трансформировалась в гимназию. Была внедрена кабинетная система, происходил переход на новые программы и учебники. Не менее важным направлением стало укрепление материально-технической базы. Школа получила новое оборудование, были проведены ремонтные работы, созданы условия для более эффективного обучения и развития учащихся.



Талант руководителя и организатора Юрия Яковлевича проявился не только в стенах школы. Его общественная и административная деятельность также была отмечена значительными достижениями. С ноября 1983 года по август 1988 года Юрий Яковлевич занимал пост председателя Ходарского сельского совета народных депутатов. С 2005 по 2010 годы Ю.Я. Мозяков работал заместителем главы – начальником отдела образования и культуры администрации Шумерлинского района. На этой должности он оказывал существенное влияние на развитие образования и культуры во всем районе, способствуя внедрению новых инициатив и поддержке образовательных учреждений.



Профессиональная деятельность Юрия Яковлевича – это яркий пример преданности своему делу, неустанного труда и стремления к совершенству. Его вклад в сферу образования был отмечен не только благодарностью учеников и коллег, но и государственными наградами. Среди множества его достижений особое место занимают две награды: знак «Отличник просвещения Российской Федерации» (1995 год) и почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики» (2000 год). Награды – это не только личные достижения, но и свидетельство высокого уровня образования и педагогического мастерства, которым славится Чувашская Республика.



18 апреля 2022 года Юрий Яковлевич Мозяков ушёл из жизни, оставив после себя глубокий след. Его уход стал большой утратой для всех, кто знал и ценил его как человека и профессионала.

В память о Юрии Яковлевиче в Ходарской школе был заложен сад памяти. В апреле 2023 года здесь были посажены саженцы яблони. Рядом с садом установлена памятная табличка.



Юрий Яковлевич Мозяков навсегда останется в сердцах как истинный педагог и наставник, чье наследие продолжает жить.



А. Николаева, учитель Ходарской школы.