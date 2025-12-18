Гордость Ходарской школы

За многолетнюю историю школы имени И.Н. Ульянова её закончило более 8000 учащихся. Многие стали успешными в различных сферах, в том числе и в военной. Накануне 155-летнего юбилея школы хотелось бы рассказать об одном из наших выпускников – Вениамине Ивановиче Петрове.

В.И. Петров родился в небольшой деревне Яндаши Шумерлинского района в феврале 1956 года. Его детство прошло в окружении взрослых, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Родные, близкие, соседи, учителя были участниками войны и учили ребят ответственности, мужеству, дисциплинированности. В старших классах молодой паренек, как и многие его сверстники, стал задумываться о будущей профессии. Как позже вспоминал Вениамин Иванович, всё решил случай: в военкомате майор Шадрин вручал им приписные свидетельства и убедил парней в том, что нет почетнее профессии, чем Родину защищать. В 1973 году В.И. Петров окончил школу и поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. В 1977 году успешно его окончил и получил направление в вертолётный полк в Казахстан.



В декабре 1979 года разгорелся военный конфликт в Афганистане. 30 декабря Петров в составе полка был направлен в афганский город Кундуз. Воевал наш выпускник отважно. В апреле 1980 года он одним из первых в части был награжден орденом Красной Звезды.



Из Афганистана на родину боевой лётчик вернулся в июле 1981 года. Кроме ордена, он был награждён медалью «От благодарного афганского народа», нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть» и Почётной грамотой Верховного Совета СССР. Всего на счету Вениамина Ивановича 665 боевых вылетов. После возвращения в СССР он служил замполитом эскадрильи в столице Казахстана, затем в Группе советских войск в Германии. В 1990 году заочно окончил военно-политическую академию имени В.И. Ленина. После вывода советских войск из Германии часть, в которой служил наш выпускник, перебросили под украинский город Борисполь. Оттуда Вениамин Иванович в звании майора уволился в запас.



В 1997 году он вернулся в Чувашию. С апреля 1997 года по май 1999 года работал начальником отдела ГО и ЧС администрации Московского района Чебоксар, затем до августа 2005 года был заместителем главы администрации Московского района, с 2005 года до августа 2010 года занимал пост главы администрации. С ноября 2010 года по октябрь 2012 года Вениамин Иванович работал в Администрации Главы Чувашии начальником Управления организационной работы — первым заместителем руководителя Администрации. В 2012—2019, 2020—2021 годах возглавлял Госкомитет Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в 2019—2020 годах — министр Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В настоящее время В.И. Петров работает заместителем начальника Службы обеспечения мероприятий гражданской защиты. Является заместителем руководителя регионального отделения Российского вертолетного союза.



Вениамин Иванович награждён также нагрудным знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России», Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики, орденом Александра Невского, медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» и многочисленными ведомственными и памятными наградами.



Наш выпускник активно участвует в патриотическом воспитании молодёжи. Ежегодно выезжает с будущими выпускниками на экскурсии в Сызрань, проводит с ребятами уроки мужества, встречи, классные часы, беседы.



Вениамин Иванович Петров внёс свой вклад в дело защиты Родины. Сейчас он продолжает трудиться на благо родной Чувашии. Школа гордится своим выпускником!

С. Николаев, библиотекарь Ходарской школы, выпускник 2004 года.