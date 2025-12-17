Срок службы добровольцем учтут при назначении пенсии

Госдума приняла закон, который устанавливает особый порядок учета службы в добровольческих формированиях в зоне СВО для назначения пенсии за выслугу лет. Документ, подготовленный по поручению президента, прошел второе и третье чтения.

В чем суть нововведения?

Для бывших сотрудников силовых ведомств (МВД, Росгвардии, ФСИН и др.), не набравших полные 20 лет выслуги, каждый день участия в СВО в составе добровольцев будет засчитываться за два дня службы.

Это позволит им получить право на пенсию, если общий срок с учетом нового расчета достигнет 20 лет.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года и будет иметь обратную силу: пересмотреть размер пенсии смогут те, кто уже был исключен из добровольческих формирований.

Почему это важно?

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии. Депутаты подчеркивают, что это вопрос социальной ответственности государства и акт признания заслуг добровольцев, которые бок о бок с армией выполняют задачи в особых условиях.

Источник: «Российская газета».