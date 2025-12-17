Крылья мужества

В преддверии 155-летия Ходарской средней общеобразовательной школы имени И.Н. Ульянова с особой гордостью хотим познакомить вас с одним из ее выдающихся выпускников. Это человек, чья жизнь стала ярким примером мужества, беззаветного долга и безграничной преданности небу.

Геннадий Петрович Матвеев — уроженец села Ходары. 15 марта 1956 года – дата его рождения, дата, когда он впервые увидел свет под этими небесами. Те же небеса, что были свидетелями его детства и юности, впоследствии стали ареной его свершений, ведь он сумел их покорить.



Путь Геннадия Петровича к небу начался в стенах родной школы. После ее окончания он продолжил свое образование в Сызранском высшем военном авиационном училище, где заложил фундамент своей будущей карьеры, неразрывно связанной с авиацией. С 1974 по 1991 годы Геннадий Петрович проходил службу в различных боевых частях, занимая командно-лётные должности. По профессиональному пути он дошел от курсанта до заместителя командира эскадрильи – начальника штаба. За годы службы налетал впечатляющие 3500 часов, освоив пилотирование вертолётов Ми-8, делился своим опытом, работая инструктором — подготовил к полётам 51 молодого лётчика.



Однако судьба распорядилась так, что Геннадию Петровичу пришлось столкнуться с суровыми испытаниями. Он участник боевых действий, один из тех, кого с уважением называют «афганцами». В составе контингента, оказывающего интернациональную помощь народу Афганистана, Матвеев выполнял боевые вылеты, прикрывая военно-транспортные самолёты. Именно в Афганистане, во время выполнения боевого задания, произошел случай, который мог стать роковым: при взлете на высоте 100 метров на его боевом вертолёте Ми-24 отказал один из двигателей и машина начала стремительно падать. В критический момент, проявив невероятное хладнокровие и мастерство, Геннадий Петрович сумел увести вертолёт в сторону, предотвратив катастрофу, и, как он узнал позже, спас сотни жизней военнослужащих в городке под Кабулом. Этот подвиг стоил ему очень дорого: он пережил клиническую смерть, 9 дней находился без сознания. Восстановление было долгим и трудным – полгода ушло на то, чтобы заново научиться ходить, заново жить.



Несмотря на пережитые испытания, Геннадий Петрович остался человеком открытой души и неугасаемой энергии. Он активно участвует в ветеранском движении и вносит неоценимый вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи, принимает активное участие в жизни села. Особое место в его сердце занимает родная школа. Здесь он проводит с учащимися уроки мужества, вдохновляя их своим примером, и организует ежегодные поездки для будущих выпускников в Сызранское высшее военное авиационное училище, открывая им двери в мир авиации.

По инициативе Геннадия Петровича 23 февраля 2014 года на территории Ходарской школы был установлен вертолет-памятник, ставший символом памяти о вертолетчиках, выпускниках Ходарской школы и Сызранского высшего военного авиационного училища, которые участвовали в боевых действиях в горячих точках.



Геннадий Петрович – человек, чьи заслуги перед Родиной и обществом отмечены целым рядом высоких государственных и ведомственных наград. Среди его наград – медали «За боевые заслуги» и «За безупречную службу» III степени, полученные в 1985 году, орден Боевого Красного Знамени (1989 год), медали «За безупречную службу» II степени (1990 год), «За укрепление боевого содружества» (2003 год), «Патриот России» (2008 год), медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней (2009, 2016 годы).



Многолетний труд Г.П. Матвеева в сфере социальной защиты населения республики был высоко оценен с присвоением почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики» в 2012 году. А в 2015 году он получил Благодарность Президента Российской Федерации, что является знаком особого признания его вклада в развитие страны.

Геннадий Петрович — гордость своей малой родины и яркий пример для подрастающего поколения. Его история – это не просто рассказ о службе и подвиге, это свидетельство несгибаемой воли, преданности делу и глубокой любви к своей Отчизне.

Мы гордимся нашим выпускником!



Э. Зологина, учитель Ходарской школы.