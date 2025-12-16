К новогоднему настроению с Пушкинской картой

Зимние экскурсии, концерты выставки и спектакли в празднично украшенных залах, музеях, театрах – отличный способ провести свободный вечер или выходной. Это возможность открыть для себя что-то новое, сделать красивые фотографии, зарядиться настоящим новогодним духом и провести время вместе с родными и близкими.

Выбрать интересный спектакль или экскурсию можно на сайте «Ярко в Чувашии», в приложении «Госуслуги Культура», а также на портале «Культура.РФ». Для удобства пользователей в афише портала создан тег «Новый год». В нем уже доступны более 10 тысяч событий во всех регионах страны.

С Пушкинской картой такие мероприятия становятся еще доступнее. Программа, вошедшая в национальный проект «Семья», дает молодым людям от 14 до 22 лет возможность посещать культурные мероприятия по всей России. Ежегодно на эти цели на карту начисляется 5 тыс. рублей.

Напомним, с 1 января 2026 года оператором программы становится Банк ВТБ. Карты, выпущенные Почта Банком ранее, будут действовать без изменений до 31 декабря 2025 года. Чтобы обеспечить бесперебойный переход и сохранить доступ к программе в новогодние праздники, пользователям «Пушкинской карты» необходимо подать заявление на ее выпуск в ВТБ.

Сделать это можно в приложении «Госуслуги Культура», а также:

— по 28 декабря 2025 года: в приложении Почта Банка и во флагманских клиентских центрах ВТБ и Почта Банка (адреса можно найти на официальных сайтах).

— с 1 января 2026 года: в приложении «ВТБ Онлайн» (для клиентов ВТБ).

Пластиковую карту можно будет получить в офисах ВТБ начиная с 12 января.

Минцифры Чувашии.