Жителям Чувашии на портале ЕПГУ стала доступна новая жизненная ситуация «Планирование и рождение ребенка»

На портале Госуслуг запущена новая жизненная ситуация «Планирование и рождение ребенка». Она поможет будущим родителям узнать как подготовиться к беременности и встать на учёт в женской консультации, какая государственная поддержка положена беременным и что делать молодым родителям в первый год жизни ребёнка.

Новый сервис позволяет семьям с новорождёнными заполнить и подать заявление на получение свидетельства о рождении ребёнка и его регистрацию по месту жительства в несколько кликов. СНИЛС и номер полиса обязательного медицинского страхования новорождённому присваиваются автоматически.

В одном цифровом пространстве жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка» можно узнать необходимую информацию о мерах государственной поддержки, положенных беременным женщинам и семьям с детьми, а также подать заявление на получение пособий и льгот онлайн, без посещения ведомств.

Жизненные ситуации — это новый этап развития системы предоставления государственных услуг, который реализуется по национальному проекту «Экономика данных». Один такой сервис объединяет в среднем порядка 17 государственных услуг, связанных единой жизненной целью, и позволяет получать их комплексно, в режиме «одного окна».

Гражданам и бизнесу уже доступны такие сервисы, как “Многодетная семья”, “Поступление в вуз”, “Выход на пенсию”, “Открытие ИТ-компании” и многие другие.

Сегодня каталог жизненных ситуаций на портале Госуслуг включает более 50 федеральных сервисов. До конца 2025 года их количество планируется увеличить до 70.

Минцифры Чувашии.