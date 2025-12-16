В России введут новый порядок назначения штрафа за несообщение в военкомат о поездках во время проведения призыва. Такой закон подписал Владимир Путин

Согласно прежним нормам, штрафы за несвоевременное уведомление военного комиссариата о смене места проживания могли назначаться исключительно в периоды официальной призывной кампании. Речь о случаях выезда гражданина за пределы своего постоянного местожительства на срок более трех месяцев в рамках установленного периода призыва.

Подписанный документ устраняет данное ограничение, распространяя обязанность уведомления обо всех изменениях адреса независимо от сроков призыва. Это изменение связано с принятием базового закона, позволяющего проводить призыв граждан на военную службу круглый год. Документ был подписан Владимиром Путиным 4 ноября. Закон предполагает проведение медицинского обследования, заседаний призывных комиссий непрерывно в течение всего года. Тем не менее процедура отправки новобранцев для прохождения службы останется традиционной и будет проходить два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Источник «Российская газета».

Фото: РИА Новости