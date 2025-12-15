Мы «декабристы»! И нам 45!

Былые годы охотно делятся с нами своими воспоминаниями… И, устремляясь в прошлое, мы как будто соединяем длинной цепью наше сегодня и их вчера. Соединяем, и сразу перед глазами встают те ребята и учителя, что пришли в шестую школу 45 лет назад… Как быстро летит время! А в памяти яркой картинкой остался тот самый день, 15 декабря 1980 года, когда 38 лучших педагогов города приняли во вновь открывшейся школе № 6 первых своих учеников. И, конечно, не случайно учителей, пришедших работать в том морозном декабре в новую, просторную, современную школу, с чьей-то легкой руки стали называть «декабристами». С этого зимнего дня началась история шестой школы во главе с директором М.Г. Лотрей, умным, тактичным, скромным, чутким руководителем и педагогом, человеком большой души и доброго сердца. И руководил он ею более 20 лет. Под руководством Михаила Григорьевича школа за педагогическое мастерство, творческий поиск, успешность обучения и воспитания становилась лауреатом конкурса «Школа года — 96» и «Школа года — 97», а сам он получил диплом «Директор года — 96».

Конечно, все эти достижения не могли состояться без участия завучей по учебно-воспитательной работе: Н.А. Елистратовой, Е.Ф. Мартыновой, Н.Ф. Васиной, завуча по воспитательной работе А.А. Кутырёвой. И если кто-то спросит, какими должны быть заместители директора по учебно-воспитательной работе, то ответ напрашивается сам собой: «Такими, как они». Стойкими, с упорным характером, требовательными, со стремлением совершенствоваться не только самим, но и совершенствовать всё вокруг себя: школу, педагогический коллектив, учащихся.



Сколько открытых уроков для педагогов города было проведено в стенах шестой школы! А какие педагоги работали в ней! И как их сегодня не вспомнить? Вот они, первые учителя школы: В.П. Чернов, В.Е. Чернова, В.Н. Троицкий, В.Н. Большакова, М.Н. Бутузова, Л.П. Галёс, Н.М. Куличкова, Т.С. Шегурова, В.В. Лотков, Е.Я. Иванова, Е.Е. Кузьмина, Л.В. Окунева, В.А. Гурьева, Л.В. Григорьева, Р.И. Решнова, Е.И. Армайкина (Решнова), Г.А. Воронкова, С.Н. Воронков, М.А. Шварц, Л.Л. Иванова, Н.А. Русскова, Л.П. Батракова, Л.И. Захарова, Г.В. Минина, Г.В. Овчинникова, Л.П. Тараканова, П.И. Фролова, А.Г. Гордя, Л.В. Белов, В.В. Леонтьев, Т.В. Леонтьева, О.Я. Овчинникова, И.Ю. Швецова, В.Н. Китаев, Е.Н. Чиженкова, Н.Я. Иванова, Е.Г. Чернова, Л.К. Бурбукина, Н.А. Дианова, А.Г. Платонов, Н.А. Волкова, Н.П. Конусова и многие-многие другие (да простят меня те, кого не назвала здесь). К сожалению, время неумолимо. И на сегодняшний день многих уже нет в живых. Но мы всегда с благодарностью и теплом вспоминаем о них. Эти замечательные люди закладывали школьные традиции, вели целенаправленную творческую работу, в основу которой было положено воспитание учащихся. Пионерия, комсомол, тимуровское движение, затем коммунарское, летний лагерь труда и отдыха — это была не просто формальность, это была настоящая жизнь! Именно тогда зародились наши знаменитые традиции: турслёты, смотры строя и песни, смотры художественной самодеятельности, праздники улиц, встречи с ветеранами. Здесь учили детей не только наукам, но и дружбе, ответственности, патриотизму. Выстроенная система под руководством Михаила Григорьевича имела главную цель – достойное образование, трудовое и физическое воспитание.



В 2002 году произошла смена руководства образовательного учреждения: его возглавила Л.И. Ризова, которая сумела сохранить прежний стиль работы, где на первом месте всегда — знания и военно-патриотическое воспитание. Именно в эти годы школьная детская организация «Икары» (руководитель — Е.Л. Краснова) стала победителем республиканского конкурса детских общественных организаций (2003, 2004 гг.), а клуб старшеклассников «Гранд» (руководитель — Е.В. Игонина) был участником слета молодежных объединений республики, удостоен диплома Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (2004 и 2005 гг.). Школа регулярно занимала призовые места в городе и в республике в юнармейском движении. В 2004 году команда школы под руководством А.Ф. Погорелова стала финалистом республиканских игр «Орленок» и «Зарница», в мае того же года успешно выступила в республиканском спортивно-оздоровительном фестивале школьников «Президентские состязания» (2 место, руководитель — Д.Ф. Шипеев). А в 2015 году команда нашей школы (руководитель — А.В. Селезнев) представляла Чувашскую Республику на всероссийском этапе «Президентских состязаний» во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе.

И, конечно, работу любого директора определяют его заместители, ведь именно они помогают планировать, контролировать и обеспечивать целенаправленную работу коллектива. С.И. Сазонова в те годы осуществляла контроль качества учебного процесса. Н.А. Волкова организовывала воспитательную деятельность школы. Каждое мероприятие, режиссером и сценаристом которых являлась Наталья Алексеевна, становилось ярким и незабываемым. К сожалению, в 2012 году после продолжительной болезни ее не стало. Но память о ней живёт в сердцах всех, кто когда-либо был знаком с этим невероятно талантливым и неординарным педагогом.



С февраля 2007 года по март 2011 года директором школы была Т.А. Караганова. Именно благодаря Татьяне Анатольевне с 2007 года школа № 6 является флагманом кадетского образования в городе. О нас вновь заговорили, не только в Шумерле, но и в республике и даже за ее пределами. На сегодняшний день в нашем учреждении действуют пять кадетских классов и интерес к данному движению не теряется.



В 2011 году руководящая эстафета была передана заместителю директора по УВР С.И. Сазоновой, заслуженному учителю Чувашской Республики, почетному работнику общего образования РФ. И руководит она школой по настоящее время. С приходом нового директора школа не потеряла фундамента, созданного предыдущими руководителями, педагогического мастерства, наработанного ранее, наоборот, Светлана Ивановна старается приумножить и воплотить в жизнь новые идеи, планы, программы.



К 2011 году в силу экономического положения в стране финансирование системы образования в плане ремонта и обновления материально-технической базы было не на должном уровне. И некогда новенькие стены и оборудование стали безнадежно устаревать, требовался капитальный ремонт. Но только через долгих 9 лет Светлане Ивановне удалось сдвинуть дело с мертвой точки благодаря выделению финансирования из республиканского бюджета. В 2020 году (через 40 лет после открытия!) школа № 6 была включена в программу «Капитальный ремонт зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики». Ремонтом жили все: педагоги, родители и дети. И оно того стоило! Произошли кардинальные изменения в эстетическом и функциональном плане. Трудно учителю быть строителем, но Светлана Ивановна всегда старается вдохновлять коллектив своей уверенностью в успехе любого дела. Она не боится изменений и стремится внедрять новые идеи, чтобы сделать школу лучше и современнее.



Чем же сегодня живет наша школа? Нам тоже есть чем гордиться! Во-первых, школа стала победителем второго сезона конкурса инициатив родительских сообществ, организованного Российским обществом «Знание», и получила грант в размере 1 млн рублей. И в этом огромная заслуга учителей Т.С. и А.М. Зайцевых. Во-вторых, победила во всероссийском конкурсе первичных отделений Движения первых и получила грант 200 тыс. рублей — в этом заслуга Е.А. Сапожниковой, советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Ведь благодаря именно ей в 2023 году в нашей школе открылось первое в Чувашии первичное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение первых».



С ноября 2005 года в школе действует отряд юных космонавтов «Кондор», бессменным руководителем которого является Л.Р. Иванова. Про неё можно сказать, что это учитель, влюблённый в естественные науки: физику и астрономию. И эту любовь уже на протяжении 40 лет Любовь Руслановна без остатка передает детям. На уроках и внеурочных занятиях учитель вместе с отрядом юных космонавтов экспериментируют, придумывают нестандартные решения, готовят проекты на темы космоса и космонавтики. Из года в год юные космонавты школы становятся победителями и призерами республиканских Молодёжных Николаевских чтений. А ученица 11 класса София Рогозина стала финалистом Проектной школы «Наука и технологии» МГУ и «Росатома» в Сарове (проходила очное обучение). И ни в одной школе города нет музея космонавтики, а у нас он есть! И это тоже заслуга учителя физики Л.Р. Ивановой.



Особое место в нашей школе занимает кадетское образование, координатором и идейным вдохновителем которого является Е.А. Евдокимова. Это не просто направление, а целая система всестороннего развития юных граждан. Руководителями пяти кадетских классов являются Т.Н. Ванеева, И.Г. Зюкова, Е.Ю. Журавлева и С.В. Софронова. Вот самые яркие достижения кадетов за последний год: первое место в Республиканском смотре-конкурсе «Салют Победы», вторые места в республиканских смотре кадетских классов «Кадетская поверка — 2025», в фестивале «Нам этот мир завещано беречь» и в фестивале «Парад маршевых ансамблей — 2025», третье место в кадетском бале Чувашии.



C 2022 года в школе действует театральная студия. По итогам недавно прошедшего финала республиканского фестиваля школьных театров «Асам» наша театральная студия «Браво» (руководитель — М.А. Шварц) стала победителем в номинации «Лучшая сценография».



Радуют победами в профессиональных конкурсах и наши педагоги: Т.Н. Ванеева стала финалистом республиканского конкурса «Социальный педагог года Чувашии — 2024»; социальный педагог Н.Н. Андрюшкина стала победителем республиканского конкурса «Лучший общественный воспитатель 2025 года» в номинации «Защитник детства»; учитель физкультуры, тренер школьного спортивного клуба «Наследники «Динамо» А.В. Селезнёв признан лучшим тренером Чувашии по итогам спортивных сезонов 2024 и 2025 гг. Кроме этого, именно благодаря Алексею Владимировичу в 2018 году школьная спортивная команда «Наследники «Динамо» участвовала в международном футбольном турнире во Франции и в матче за третье место обыграла своих сверстников из Португалии со счетом 1:0, тем самым завоевав впервые в истории нашего города в международном турнире «бронзу»!



За 45 лет в школе сменилось не одно поколение педагогов, но главными во все периоды были и остаются дети. Похожи ли нынешние ученики на своих предшественников? И да, и нет. Безусловно, они сейчас более общительные, раскрепощенные, но всё такие же доверчивые, любознательные и наивные. Наши ученики – наша гордость! Они поют, танцуют, рисуют, занимаются спортом, наукой, участвуют в различных олимпиадах. Неоднократными призерами и победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников становились Михаил Родионов, Елизавета Леонтьева, Михаил Лаптенков, Даниил Сергеев, Татьяна Анисимова, Никита Котов, Варвара Анисимова, Василий Никандров, Ксения Софронова и многие другие.



Наша школа за 45 лет существования пережила много радостей, преобразований и переименований, но никогда не боялась трудностей, и заложенные зёрна всех самых лучших человеческих качеств и педагогических традиций незримо прорастают в молодых и процветают в опытных педагогах нашего коллектива. И знаете, что самое потрясающее? Эта связь поколений не прерывается! Сегодня из 30 учителей, работающих в школе, 7 — наши же выпускники! Сейчас в школе трудятся Л.А. Лушина, А.В. Вушнякова, А.М. Зайцев, Т.С. Зайцева, А.Н. Громова, М.А. Горбунова, М.С. Новичкова. Это ли не лучшее доказательство того, что в нашей шестой школе есть некая притягивающая сила? Кстати, мы все, будучи еще учениками шестой школы, были активны и талантливы. Мы все вернулись в родные стены, чтобы дарить знания и любовь новым поколениям учеников.



Пользуясь случаем, не могу не выразить слова огромной благодарности своим учителям: учителю русского языка и литературы Л.И. Захаровой, учителю географии Л.В. Григорьевой, учителю физики П.И. Фроловой, учителю истории Л.К. Бурбукиной и, конечно, учителю химии Н.Я. Ивановой. Именно Нина Якимовна была моим наставником, когда я пришла работать в школу. Она справедливый и мудрый педагог, настоящий друг. Всегда улыбчивая и приветливая, беспокойная и неутомимая в работе. И, пожалуй, самое главное качество Нины Якимовны – чувство ответственности к выбранной профессии.



Годы неумолимо отсчитывают время, но останавливаться на достигнутом не в наших правилах, и я уверена, что будущее нашей школы будет еще насыщенней, ярче и успешней! С днем рождения тебя, родная шестая школа! А мы, учителя и ученики, будем и дальше писать новые страницы школьной летописи…



А. Вушнякова (Герасимова), зам. директора школы № 6, выпускница 1991 г.

