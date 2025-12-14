Встречайте Новый год без долгов

1 декабря истек срок уплаты налогов на недвижимость, земельные участки, транспортные средства и владельцев вкладов за 2024 год. Большинство граждан исполнили свои налоговые обязательства. Те же, кто своевременно не уплатил налоги, уже со 2 декабря стали должниками. Им будут направлены требования, а на сумму их долга ежедневно начисляется пеня.

Если долг не погасить, то инициируется его принудительное взыскание. Причем с 1 ноября 2025 года задолженность взыскивается как в судебном, так и во внесудебном порядке, в зависимости от согласия или несогласия налогоплательщика. Если разногласий нет, то сумма задолженности будет списываться со счетов во внесудебном порядке, а при их наличии – через суд. В последнем случае взысканием займутся судебные приставы. Это приведет к таким негативным последствиям, как блокировка банковских счетов, арест имущества, отказ в выезде за границу. Помимо пени, должнику придется уплатить исполнительский сбор службе судебных приставов.



Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам можно в налоговом органе, а также с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России и Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Рекомендуем гражданам добровольно исполнить свою обязанность по уплате налогов до конца декабря и встретить 2026 год без долгов.



Управление ФНС России по Чувашии.