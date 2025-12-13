Лидия Никанорова и её добрые дела

Лидия Викторовна — яркий образец активного серебряного волонтера. Волонтерский стаж ее не большой, всего 5 лет, но она с душой и большим энтузиазмом помогает тем, кто нуждается в поддержке. Участвует в различных благотворительных и социальных проектах. Помогает организовывать мероприятия для людей старшего возраста, детей и семей в трудной жизненной ситуации.



В настоящее время внук Лидии Никаноровой сражается на СВО. А Лидия Викторовна вместе с единомышленницами плетет для бойцов маскировочные изделия в волонтерском центре «Шумерля. Помощь СВОиМ». Её пример вдохновляет других присоединяться к волонтерскому движению и делать мир лучше.



Шумерлинский КЦСОН.