Шумерлинцев наградили за поддержку СВО и информационную открытость

На ежегодном форуме Общественной палаты Чувашской Республики «Гражданское общество. Перспективы развития», состоявшемся в Чебоксарах, прошла торжественная церемония вручения медали Общественной палаты Чувашской Республики «За содействие специальной военной операции».

Медали были вручены и нашим шумерлинцам, чья деятельность заслуживает особого внимания и благодарности. Это Виктор Наумов (совершил 6 поездок к российским бойцам, доставил несколько автомобилей УАЗ), Андрей Чуенков (собрал деньги, на которые были закуплены и переданы более 300 квадрокоптеров, 2 трицикла и множество другой гуманитарной помощи).



Также на форуме подвели итоги рейтинга деятельности муниципальных Общественных палат. Шумерлинский муниципальный округ признан лучшим в номинации «Прорыв года по информационной открытости». В этой номинации оценивалось, насколько легко и доступно жители могут получить информацию о работе муниципальных Общественных палат, особое внимание уделялось официальным сайтам администраций и активности в социальных сетях. Награду из рук организаторов получил председатель Общественной палаты Шумерлинского округа Александр Иванов. А заместителю председателя Владимиру Яшнову было вручено благодарственное письмо от Экспертного института социальных исследований за личный вклад в развитие гражданского общества и укрепление экспертного сообщества в республике.

Источник: администрация Шумерлинского округа.