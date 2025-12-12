Шумерлинская межрайпрокуратура информирует

На основании поступившего в прокуратуру заявления проведена проверка требований законодательства по содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома.



Установлено, что собственником жилого помещения в многоквартирном доме в Шумерле было направлено в ООО «Грант» заявление о необходимости ремонта системы теплоснабжения в квартире. Со стороны УК направлен ответ, что элемент системы теплоснабжения (радиатор) не входит в состав общего имущества, соответственно, ремонт должен производиться за счет собственника. Прокуратурой установлено, что управляющая организация неправомерно отказала собственнику в проведении ремонта участка теплоснабжения в квартире. По выявленным нарушениям в адрес директора ООО «Грант» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, в квартире собственника проведен необходимый ремонт радиатора отопления.



Совместно со специалистом Роспотребнадзора проведена проверка исполнения законодательства при организации питания детей в школах Шумерлинского муниципального округа.



Установлено, что не всеми образовательными организациями обеспечивался должный контроль за поступающими продуктами питания, в ряде случаев отсутствовала их маркировка, документы, подтверждающие качество пищевой продукции. Не соблюдались температурный режим, условия хранения продуктов питания, правила товарного соседства. В складских помещениях пищеблоков отсутствовали приборы для измерения относительной влажности воздуха, термометры.

По выявленным нарушениям в целях защиты прав детей межрайонной прокуратурой будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности должностных лиц образовательных организаций.