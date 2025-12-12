Основному закону страны исполняется 32 года

12 декабря в России отмечается государственный праздник – День Конституции.

В 1993 году, в начале ноября, был подготовлен проект Конституции – «дело огромной важности для нашей страны, для каждого из нас», как сказал с экрана телевизора тогдашний президент Борис Ельцин. Работа над документом велась более трёх лет.



Проект новой Конституции был вынесен на референдум 12 декабря, чтобы каждый гражданин смог высказать своё «за» или «против». В ней впервые после 70-летнего запрета провозглашались право частной собственности, в том числе на землю, право на свободный выбор труда, закреплялись принципы идеологической свободы и многопартийности.



В итоге на референдуме в Чувашии за Конституцию России проголосовали 273,1 тысячи избирателей, или 40,1 процента от числа принявших участие в голосовании. По России «за» проголосовало более 58 процентов. Конституция вступила в действие со дня её опубликования в «Российской газете» — 25 декабря. 1994 год россияне встречали с новым Основным законом и надеждами на лучшую жизнь…



Подготовила Н. Владимирова.