В мире красок и вдохновения

Мольберт, палитра, акварель… 8 декабря, в Международный день художника, наша газета побывала

в Детской школе искусств № 1 и пообщалась с учениками и преподавателями отделения «Изобразительное искусство». «Художка» — так ласково называют бывшую художественную школу в городе. В этих пропитанных духом творчества стенах детям прививают вкус, учат развивать творческое мышление, в обыденном видеть прекрасное, понимать и ценить красоту, доброту и вечные ценности.

В настоящее время под руководством трех преподавателей — Ольги Вячеславовны Сурковой, Олега Евгеньевича Полякова и Ольги Игоревны Мармышевой — в отделении «Изобразительное искусство» занимаются 143 ребенка. Здесь детей не просто обучают рисованию, но и прививают эстетический вкус и чувство гармонии.



Перед педагогами не стоит задача взрастить в каждом ребенке художника. Основная цель — развить задатки художественного таланта, помочь не потерять детский интерес к творчеству и при этом сохранить индивидуальность.



На подготовительное отделение направления «Изобразительное искусство» принимаются дети от 7 до 10 лет. В течение трех лет деткам преподаются основы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, лепки. Следует отметить, что при зачислении на основное отделение направления «Изобразительное искусство» по причине ограниченного количества мест «подготовишки» конкурсные испытания проходят на общих основаниях.



На основное отделение принимаются дети с 10 лет. На вступительных испытаниях юные художники рисуют с натуры простые предметы. Комиссия определяет чувство композиции, восприятие и передачу цвета, пропорций и в целом проверяет изобразительные способности ребенка.

Четырехлетний учебный курс включает в себя рисунок, живопись, композицию, беседы об искусстве, лепку. Занятия по учебным предметам проводятся в малых группах.



Особое внимание в ДШИ № 1 уделяется занятиям по ранней профессиональной ориентации. Выпускники художественного отделения, и не только, желающие далее продолжить свое образование по профилю, в течение года готовятся к поступлению в вуз или училище. «Подтягивают» рисунок, живопись, композицию. На занятиях по ранней профессиональной ориентации к обучающимся применяется индивидуальный подход.



Выпускники художественного отделения ДШИ № 1 успешно продолжают учебу в вузах и училищах Чебоксар, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов.



В стенах школы регулярно организуются выставки работ обучающихся. Юные художники успешно участвуют в муниципальных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах. Ученики художественного отделения выставляются на площадках образовательных, культурных, социальных, медицинских учреждений. Со своими работами дети выходят и на общегородские мероприятия — День Республики, День города, Масленицу и др.



«Наши ребята все талантливы, — констатирует преподаватель Олег Евгеньевич Поляков. — У кого-то талант проявляется сразу, у кого-то постепенно. Задача педагогов — вовремя рассмотреть способности ребенка и грамотно направить в нужное русло».



Разумеется, не каждый в будущем выберет профессию художника. Хотя немало выпускников школы становятся профессиональными архитекторами, живописцами, дизайнерами. Главное, что из этих стен выходят по-настоящему неординарные личности, понимающие и ценящие красоту.



У художественного отделения школы искусств большие планы. Как рассказала нашей газете директор ДШИ № 1 Ольга Вячеславовна Суркова, по направлению «Изобразительное искусство» учреждение планирует начать реализацию предпрофессиональной программы «Дизайн». Для этого необходимо не только подготовить документы, но и укрепить материально-техническую базу, изыскать дополнительные площади для оборудования мастерских, компьютерного и выставочного залов, словом, найти необходимые дополнительные ресурсы…



А пока в классах «художки» с утра до вечера звучат детские голоса. Устанавливаются мольберты, открываются коробочки с карандашами и красками и начинается творчество…

Из истории художественной школы города

Шумерлинская детская художественная школа открыта приказом министра культуры Чувашской АССР от 15 августа 1977 г. Первоначально школа находилась в здании Дворца пионеров и размещалась в одном кабинете. Основателем школы и ее первым директором и преподавателем был Владимир Иванович Сапожников, член Союза художников России. Он проработал директором художественной школы 26 лет.



В последующие годы в школе работали Николай Фёдорович Мартьянов, Александр Михайлович Будников, Владимир Алексеевич Иванов, Сергей Петрович Пыринов.



В 1980 году художественная школа переехала в новое здание вместе с музыкальной школой. Веяния реформы образования внесли свои коррективы в историю шумерлинской художественной школы. В 2003 году Детская музыкальная школа и Детская художественная школа были реорганизованы в Детскую школу искусств № 1.



За годы своей работы «художка» выпустила более 300 учеников, из которых более 50 окончили художественно-графические факультеты, отделения живописи художественных училищ Чувашии и страны, Московскую и Петербургскую академии. Многие из них стали известными и уважаемыми художниками и педагогами.

P. S. Шумерля — единственный город в Чувашии, в котором нет художественной галереи. Эта проблема десятилетиями поднимается на самых разных уровнях, но разрешения своего до сих пор не получила. Попытки организовать в городе временные выставочные залы, увы, не увенчались успехом. Печально, когда местные художники создают свои картины «в стол», и жители, прежде всего, дети, не имеют возможности знакомиться с творчеством художников-земляков и лицезреть лучшие полотна отечественной и мировой живописи.

Ольга Дмитриева.







