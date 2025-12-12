В самом начале Года защитника Отечества редакция объявила благотворительную акцию «Газета для бойца». Участие в ней приняли неравнодушные шумерлинцы, выписав по несколько экземпляров газеты «Вперёд» для земляков, несущих службу в зоне СВО. Благодаря сотрудничеству с волонтерскими группами и военным комиссариатом номера нашей газеты доставлялись и на передовую, и в госпитали. Там эти 12 страниц становились не только источником вестей о жизни республики и округа, но и связующей ниточкой с родным домом. Не раз мы получали от ребят обратную связь.



Сейчас, за две недели до Нового года, редакция вновь приглашает читателей принять участие в акции «Газета для бойца» – уже на 2026 год. На сегодняшний день в рамках акции выписано 80 экземпляров газеты. Основная часть подписки оформлена предпринимателями Шумерли Анатолием Асютиным, Леонидом Прониным и Владимиром Васиным. Присоединяйтесь!



Приходите, оформляйте альтернативную подписку в любой рабочий день в кабинете № 2 (без перерыва на обед, телефоны для справок: 2-03-53, 8-900-452-90-67 (Ватсап, Телеграм). Стоимость на 6 месяцев – 375 рублей, на 12 месяцев – 750 рублей. При желании вы можете написать бойцам письмо, его тоже доставят.