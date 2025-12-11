Чувашия направила в зону СВО пять фур с гуманитарной помощью

В прошлую пятницу в семь воинских частей, расположенных в Запорожской, Херсонской областях и ЛНР, из республики отправлено 90 тонн нужного груза: 85 кубометров лесоматериалов, 5 машин высокой проходимости, квадроцикл, стройматериалы, бочки, медикаменты и печки-буржуйки.

В сборе и отправке 58-й по счету колонны гуманитарного груза принимали участие органы исполнительной власти, фонд «Пĕрле», Следственное управление СК по Чувашской Республике, Республиканский центр медицины катастроф, АО «Водоканал», АО «ВНИИР-Прогресс», волонтёрская группа «ZOV Вурнары», лесозаготовители Чувашии и Марий Эл, а также неравнодушные жители.



С начала мобилизации в зону СВО было отправлено 57 гуманитарных конвоев и 21 небольшая партия гуманитарного груза. Только за последние 5 месяцев было доставлено 26 двадцатитонных фур помощи, собранной всей республикой. Всего с августа 2023 года Союз женщин Чувашии совместно с фондом «Пĕрле», волонтёрами и предприятиями региона направили 27 тонн гуманитарной помощи в госпитали новых регионов России.

По информации cap.ru.