Помощь другим придаёт жизни смысл и цель

Наталья – мать погибшего при выполнении задач участника СВО. Сегодня она активный участник социальных проектов чувашского филиала государственного фонда «Защитники Отечества». А еще у Натальи есть свой проект — она открыла для себя место силы в Алтайском крае, где можно отдохнуть душой, вдохновиться, и теперь помогает другим в организации отдыха для восстановления ресурсов организма.

Но так было не всегда. После гибели сына Наталье предстоял путь реабилитации. Мама героя нашла поддержку в лице социального координатора фонда «Защитники Отечества» Людмилы Саеровой. «После потери сына у меня опустились руки. Мужа я потеряла еще раньше и горе разделить было не с кем. Единственный кабинет, где меня выслушали, поддержали, помогли – кабинет социального координатора. Людмила вовремя протянула мне руку помощи», – делится Наталья.



Людмила помогла матери бойца с оформлением документов на получение мер социальной поддержки, содействовала в получении психологической и медицинской помощи. С Натальей всегда на связи, консультирует по различным волнующим вопросам. «Я рядом на всех этапах адаптации Натальи в мирную жизнь с июня 2024 года. Шаг за шагом мы двигаемся вперёд. В этом году Наталья начала участвовать в проекте «СВОя перезагрузка», посещать театры, музеи. Я рада, что она выдержала испытания судьбы, нашла в себе силы идти дальше. Уверена, впереди еще много успехов!» – говорит Людмила.



За помощью и поддержкой ветераны специальной военной операции и члены семей бойцов из Шумерлинского округа могут обратиться по адресу: г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 20, каб. 101.



Чувашский филиал ГФЗО.