В республике введён режим ЧС, пострадавшим оказывается адресная помощь

9 декабря подписан указ о введении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию до особого распоряжения.

Режим введён после массированной атаки Чебоксар беспилотными летательными аппаратами, в результате которой пострадали 14 человек и повреждены 15 зданий. По предварительной оценке, ущерб составляет более 20 миллионов рублей. Министерство по чрезвычайным ситуациям Чувашии координирует усилия по ликвидации последствий, специальные службы оперативно ведут восстановительные работы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.



Введение режима ЧС позволит максимально оперативно мобилизовать все ресурсы и обеспечить скорейшую компенсацию затрат на восстановление поврежденных объектов, а также оказать прямую адресную поддержку всем пострадавшим жителям. Выплаты будут осуществлены как гражданам, пострадавшим в результате террористического акта (включая компенсацию за повреждения личных транспортных средств), так и юридическим лицам, предпринимателям, которым был причинен ущерб.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.