Семьи с тремя и более детьми сохранят право на бесплатные земельные участки

Семьи с тремя и более детьми сохранят бесплатно доставшиеся им земельные участки, даже если окажутся в долгах. Не заберут у таких должников и единственный автомобиль. Правительственный законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.
Исключение составит земля, оформленная в ипотеку, — в таких случаях забрать участок в счет долгов смогут.
Реализация запретов позволит сохранить необходимые материальные условия жизни и повысить уровень социально-правовой поддержки многодетных россиян, говорится в пояснительной записке.
По информации с сайта: rg.ru.
Фото: iStock