Семьи с тремя и более детьми сохранят право на бесплатные земельные участки

Семьи с тремя и более детьми сохранят бесплатно доставшиеся им земельные участки, даже если окажутся в долгах. Не заберут у таких должников и единственный автомобиль. Правительственный законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении.

Исключение составит земля, оформленная в ипотеку, — в таких случаях забрать участок в счет долгов смогут.

Реализация запретов позволит сохранить необходимые материальные условия жизни и повысить уровень социально-правовой поддержки многодетных россиян, говорится в пояснительной записке.

По информации с сайта: rg.ru.

Фото: iStock