Должники, погасите свои долги!

В преддверии праздников служба судебных приставов призывает должников погасить свои долги.

Не стоит дожидаться прихода судебных приставов — узнать о задолженности и оплатить ее можно не только в отделе судебных приставов, но и с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» официального сайта Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике (www.fssp.gov.ru) либо непосредственно в кредитных организациях, предварительно распечатав квитанцию с помощью банка данных исполнительных производств, а также через официальный интернет-портал государственных услуг.

Во избежание неприятных ситуаций, связанных со списанием денежных средств с банковских карт, с наложением запретов и ограничений убедительно просим оплатить задолженность вовремя.

ОСП по г. Шумерле, Шумерлинского и Порецкого районам.