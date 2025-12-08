С нового года вырастут МРОТ, пенсии и социальные выплаты

В России в следующем году вырастут минимальный размер оплаты труда (МРОТ), пенсии и социальные выплаты, госрасходы на поддержку участников СВО и семей с детьми, а также произойдут налоговые изменения.

С 1 января 2026 года МРОТ вырастет до 27 093 рублей — это почти на 21% больше, чем в 2025 году. При этом МРОТ превысит величину прожиточного минимума трудоспособного населения, который составляет 20 644 рубля. Также повышение затронет расчеты больничных, отпускных и пособий.

С января страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%. Это затронет порядка 38 млн человек — как работающих, так и неработающих пенсионеров. Средний размер страховых пенсий увеличится почти на 2 тысячи и составит 27,1 тысячи рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%, в среднем до 16 590 рублей, что касается около 4,4 млн получателей.

В наступающем году заработает упрощенная система «детских» выплат — все пособия на ребенка возрастом до 17 лет будут назначаться без сбора справок. Материнский капитал с 1 февраля проиндексируют на 6,8%. На первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года, сумма достигнет 737,2 тысячи рублей, а доплата за второго — без малого 237 тысяч.

С января ставка налога на добавленную стоимость (НДС) увеличивается с 20% до 22% по всем товарам и услугам, кроме отдельных категорий. Льготная ставка 10% сохранится для социально значимых продуктов питания, детских товаров, лекарств и медицинских изделий. Также для развития российской цифровой экономики сохранится льгота по уплате НДС для отечественных IT-компании.

Законом также предусмотрено поэтапное снижение порога годовой выручки для уплаты НДС на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН и ПСН). Так, в 2026 году порог доходов составит 20 млн рублей, в 2027 году — 15 млн рублей, и начиная с 2028 года — 10 млн рублей. Переходный период даст бизнесу время адаптироваться к новым правилам применения спецрежимов.

С 2026 года работающие в России граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то есть Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении, начнут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по российским ставкам от 13% до 22%, а не по ставке для иностранцев и нерезидентов в 30%.

С 1 сентября 2026 года для поддержки отечественного производства вводится технологический сбор на электронику, включая смартфоны и ноутбуки. Резко вырастет налоговая нагрузка на букмекеров, в результате они станут отчислять государству в десятки раз больше. Часть этих денег планируется направить на финансирование детского и массового спорта.

По информации с сайта rg.ru.

Фото: Егор Алеев/ТАСС