В России изменятся правила предоставления семейной ипотеки

Планируется введение принципа одна семейная ипотека на одну семью. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Так, супруги смогут оформить льготный кредит только совместно. Ранее они могли брать по льготному кредиту каждый на себя, тем самым удваивая объем льготы.

Помимо этого, закроются «донорские схемы», когда граждане оформляли льготную ипотеку на родственника или знакомого, а потом перепродавали квартиру. Подобные операции, подчеркнул Якубовский, делали из социальной программы инструмент для заработка.

«С 2026 года жилье должно покупаться именно той семьей, которая имеет право на участие в программе и реально планирует в нем жить», — добавил депутат.

Возможность привлечения созаемщиков сохранится только для семей, имеющих недостаточные доходы.

Что касается базовых параметров, то они останутся теми же: льготная ставка, первоначальный взнос от 20%, лимит кредита в 6 миллионов рублей в большинстве регионов и до 12 миллионов в крупных агломерациях, возможность комбинировать рыночную и льготную часть кредита.

Программу настроят таким образом, что льгота будет попадать тем семьям, которые действительно приобретают недвижимость для проживания с детьми.

По информации с сайта rg.ru.

Фото: РИА Новости