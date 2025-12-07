Орлята шлют новогодние пожелания бойцам

Юные члены движения «Орлята России» гимназии № 8 изготовили трогательные поздравительные открытки для участников СВО.



Каждая открытка – это не просто лист бумаги, а настоящий символ нашей поддержки и благодарности. На них красуется нарядная новогодняя ёлка – яркий образ грядущего успешного года. Это пожелание скорейшей победы, возвращения домой здоровыми и невредимыми, а также наступления мирного и счастливого нового года для каждого нашего солдата.

Пусть эти открытки станут маленьким, но важным напоминанием бойцам о том, что дома их ждут, любят и молятся за их благополучие.



Гимназия № 8.