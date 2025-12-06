Не забудьте переоформить пушкинскую карту

«Пушкинская карта» – это социальный проект, реализуемый в рамках национального проекта «Семья», который дает возможность молодежи посещать события в мире культуры и искусства без нагрузки на личный и семейный бюджет. Государство ежегодно перечисляет на карту 5 тысяч рублей, которые можно потратить исключительно на билеты в театры, кино, музеи и на концерты. При этом на просмотр кинофильмов можно потратить до 2 тысяч рублей из общего лимита.

Чтобы сохранить доступ в мир искусства в 2026 году, необходимо подать заявление на перевыпуск виртуальной карты. Пушкинская карта «Почта Банка» будет действовать до 15:00 час. 31 декабря, а уже с 15:00 час. 1 января 2026 года выпускать и обслуживать пушкинские карты начнет ВТБ. В промежутке между этими датами выпуск карты и покупка билетов будут недоступны в связи с переключением программы.



Подать заявление на перевыпуск карты можно по 28 декабря в мобильном приложении «Госуслуги Культура», в приложении или интернет-банке «Почта Банка», а также во флагманском клиентском центре «Почта Банка» и ВТБ.



Учреждения культуры в Чувашии с января по октябрь 2025 года по пушкинской карте посетили 35,8 тысячи человек.

Минкультуры Чувашии.