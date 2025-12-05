Шумерлинская межрайпрокуратура информирует

Проведен мониторинг движения лекарственных препаратов и их фактического наличия в фармацевтических организациях.

Нарушения выявлены в деятельности ООО «Фармавит» — при хранении лекарственных препаратов и невнесение сведений о движении лекарственных препаратов для медицинского применения в систему мониторинга. Директор организации привлечен к административной ответственности.



Проведена проверка по обращению жителя г. Шумерли по факту необеспечения малолетнего ребенка-инвалида бесплатным лечебным питанием.

Установлено, что с октября 2024 года по февраль 2025 года ребенок, страдающий паллиативным заболеванием, не обеспечивался лечебным питанием в детской поликлинике из-за отсутствия проведения Минздравом Чувашии закупки лечебного питания в полном объеме. В этой связи законный представитель ребенка был вынужден приобретать лечебное питание за свои собственные денежные средства.



По данному факту межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о бесперебойном обеспечении необходимым лечебным питанием, о взыскании компенсации за самостоятельно приобретенное лечебное питание и компенсации морального вреда в размере 15 тыс. рублей с Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Судом исковые требования удовлетворены в полном объеме.



Поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя.

Он признан виновным в причинении легкого вреда здоровью своему знакомому в мае 2025 года. Кроме того, в августе 2025 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении дежурной части МО МВД России «Шумерлинский», вел себя агрессивно и ударил ногой сотрудника полиции. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.