Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина состоятся 19 декабря

С 4 декабря начался приём вопросов от граждан. Задать вопрос или отправить видеообращение Президенту России можно на официальном сайте программы (или москва-путину.рф), через специальное мобильное приложение (инструкция — на сайте программы), в официальных группах «ВКонтакте» и «Одноклассники», через чат-бот в мессенджере «Max» (max.ru/moskvaputinu). Звонки принимаются по бесплатному телефону 8 800 200 40 40. Смс или ммс можно отправить на номер 0 40 40.



Прием вопросов и обращений от граждан будет длиться до окончания программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая стартует 19 декабря в полдень.