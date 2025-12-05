Проблема требует решения

На днях в редакцию газеты «Вперёд» обратилась жительница дома № 28а по ул. Володарского с просьбой посодействовать в решении проблемного вопроса. Как отметила женщина, в сквозном переулке, где расположен ее дом, не действует водоотводящая канава, которая в конце августа была завалена строительным мусором одним из соседей.

«Водоотводящая канава у нас была всегда и мы постоянно следили за ее состоянием. На протяжении последних лет за ней ухаживала я, но с некоторых пор подводит здоровье и мне это стало не по силам. С июля 2024 года канава осталась без внимания — замелела и заросла бурьяном, в ней стала скапливаться вода. Ни прошлой осенью, ни весной канаву уже никто не чистил. У соседа перекосился забор и он, посчитав, что это вода подмывает фундамент, завалил канаву строительным мусором», — поделилась женщина, чей дом и огород оказались залитыми водой.



Как отмечает Раиса Бариевна, она не раз обращалась с этим вопросом в администрацию округа, просила принять канаву на обслуживание. По ее словам, прошло уже три месяца, но так ничего и не было сделано. В последний раз представители администрации приезжали в прошлую пятницу и убедились, в каких условиях проживает женщина. Сейчас по этому переулку практически никто не ходит — желающих передвигаться по грязи и слякоти нет. А у Раисы Бариевны тем временем работают три насоса — качают воду из подпола, счет на оплату электричества набегает на крупную сумму.



Рельеф местности таков, что водоотводящая канава здесь просто необходима. Как только тает снег или бывают ливневые дожди, вся вода переходит в переулок.

«Мне бы хотелось узнать через газету, будут ли предприняты какие-то меры по улучшению ситуации и в какие сроки? Когда будут созданы условия для нормального проживания? По-хорошему, надо бы проложить трубу, ведь обычная канава, если за ней не ухаживать, опять заилится и зарастёт бурьяном», — рассуждает Раиса Бариевна.



Как сообщили в администрации округа, для устранения данной проблемы рассматривается вопрос по обустройству водоотводной системы ливневой канализации в переулке между улицами Урицкого и Володарского. Но для проведения работ средств в бюджете недостаточно, поэтому в целях ускорения решения вопроса жителям одновременно предлагается рассмотреть возможность участия в программе инициативного бюджетирования.



Раиса Бариевна не поддерживает рекомендацию по участию в программе инициативного бюджетирования: земельный участок является муниципальной собственностью, а её возраст и состояние здоровья не позволяют активно заниматься сбором подписей среди соседей и организаций. По мнению женщины, без поддержки администрации проблему решить невозможно. Если вопрос с устройством водоотводящей канавы не будет урегулирован в текущем году, она планирует подать иск в суд.

Татьяна Яковлева.