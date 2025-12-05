О соблюдении прав членов семей участников СВО

Согласно статье 128 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан на основании

письменного заявления некоторым работникам предоставить отпуск без сохранения заработной платы.

До 14 календарных дней в году такой отпуск предоставляется родителям, супругам и детям (в том числе совершеннолетним) военнослужащих, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска Национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, сотрудников, проходящих службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), обязанностей по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска Национальной гвардии Российской Федерации, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), исполнением обязанностей по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска Национальной гвардии Российской Федерации.



На отпуск до 35 календарных дней в году имеют право родители, супруги и дети, в том числе совершеннолетние, вышеназванных категорий граждан в целях осуществления ухода за ними в соответствии с медицинским заключением.



Однако изучение правил внутреннего трудового распорядка ряда организаций Шумерлинского округа показало, что данные нормы в локальных актах не содержатся. В целях приведения локальных актов в соответствие с требованиями действующего федерального законодательства межрайонной прокуратурой принесены протесты, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены в полном объеме.



Шумерлинская межрайпрокуратура.