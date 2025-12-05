Когда неравнодушно сердце…

В период проведения специальной военной операции желающих помочь нашим бойцам становится всё больше. Своей бескорыстной помощью — от сбора денежных средств до продуктов и вещей первой необходимости — добровольцы наравне с воинами ежедневно приближают долгожданную победу.

На страницах газеты мы неоднократно рассказывали о деятельности шумерлинских волонтеров. О волонтерской группе «Шумерля.Помощь СВОиМ» в том числе. Эти женщины, своими руками изготавливающие для наших ребят белье, одежду, маскировочные сети и многое другое, заслуживают искренних слов признательности и бесконечного уважения.



Помогать людям по зову сердца, искренне, от души — основное жизненное кредо фельдшера Шумерлинской подстанции скорой медицинской помощи Тамары Мизуровой. Уроженка Нижней Кумашки родилась и выросла в многодетной семье, где все помогали ближнему. «И моя мама, и бабушки, и сестры последнее могли отдать. Этой жизненной установке стараюсь следовать и я», — призналась она газете.



В ряды волонтеров наша героиня вступила практически с начала частичной мобилизации осенью 2022 года. Поначалу вместе с такими же единомышленниками перечисляла для наших бойцов денежные средства, участвовала в сборе вещей первой необходимости. Однажды в социальных сетях женщина наткнулась на информацию об организации в нашем городе пошива белья для раненых бойцов. Волонтеры остро нуждались в необходимом для пошива материале. «Дома у меня скопилось несколько рулонов хлопчатобумажной ткани — запасы мамы, в советские годы работавшей в сфере торговли, — рассказала Т. Мизурова нашей газете. — Я позвонила по указанному телефону и узнала, куда это добро можно привезти».



Так состоялось судьбоносное знакомство Тамары Мизуровой с Натальей Прониной, руководителем волонтерской группы «Шумерля. Помощь СВОиМ». С тех пор цех по изготовлению изделий для нужд СВО по проезду Мебельщиков, 11 стал для нашей героини настоящей точкой притяжения.

Тамара сразу прониклась общим делом и, когда в цехе началось изготовление маскировочных сетей, с удовольствием включилась в процесс. «Первое время не очень получалось, — улыбаясь, вспоминает наша собеседница сегодня, — но у меня была хорошая наставница Лена Калач, которая умело направляла, объясняла, показывала».



Плетение сетей, признается Тамара, её очень успокаивает. «В эти моменты я вся в процессе — ничего не вижу и не слышу вокруг, — признается женщина. — После завершения плетения очередной сети с чувством выполненного долга и радостью в душе иду домой».



Для нашей героини волонтерство стало поистине образом жизни. Несмотря на плотный рабочий график — ночные дежурства на подстанции скорой помощи плюс работа фельдшером в Саланчикском фельдшерском пункте — львиную часть своего свободного времени Тамара Мизурова посвящает помощи участникам СВО. Она продолжает регулярно перечислять на нужды СВО денежные средства, собирать продуктовые корзины.

«Не могу просто сидеть и ничего не делать, зная, как там нелегко, — говорит она. — У меня в зоне СВО никого из родственников нет, но оставаться равнодушной не в моем характере. Знаю, что наши ребята защищают не просто родину, но и конкретно меня. Как же можно оставаться в стороне?!»



Тамара сама за рулем. Наличие личного автомобиля очень помогает ей быть мобильной и всегда оставаться в деле. Доставить кому-то на дом материалы для заготовок или клубки шерсти для вязания, забрать готовую продукцию и привезти ее «на базу» — на все важные дела женщина откликается с радостью.



Женщины-волонтеры группы «Шумерля.Помощь СВОиМ» работают дружно и слаженно. Ориентируясь на спрос, кроме маскировочных сетей, волонтеры изготавливают много необходимых нашим воинам вещей — от трусов до курток. Обязанности в группе четко распределены. У кого-то лучше получается плести сети или маскировочные костюмы, у кого-то кроить или шить, кто-то набил руку на заготовках и т.д.



Коллектив группы «Шумерля. Помощь СВОиМ» подобрался позитивный и доброжелательный. «Текучки у нас практически нет, — говорит Тамара. — Те, кто пришел в группу в первые дни, до сих пор с нами. Наши ряды регулярно пополняются, причем людьми разных возрастов, но всё равно рабочих рук не хватает».



Да, волонтеры очень нуждаются в рабочих руках! Поэтому, если вы желаете внести свою посильную лепту в общее дело, присоединяйтесь к дружной команде волонтерской группы «Шумерля. Помощь СВОиМ». Даже если вы не владеете навыком работы на швейных машинках, женщины научат плести маскировочные сети, вырезать детали, кроить и многому другому, говорят волонтеры.



За три года волонтеры намного расширили географию отправляемых бойцам посылок. Как рассказала нашей газете руководитель группы Наталья Пронина, если в первое время их изделия отправлялись только в горловский госпиталь, то позднее пошитые руками шумерлинских волонтеров необходимые бойцам изделия и другая гуманитарная помощь доставляется и в другие госпитали Донецкой Народной Республики, в Белгородскую и Курскую области, Москву, Санкт-Петербург, Ульяновск, Ростов-на-Дону… Коробки отправляются как автомобильным транспортом, так и передаются с участниками СВО, приезжающими в отпуск. Волонтеры знают — всё обязательно доходит до адресатов.



Женщины много помогают бойцам адресно. Нередко воины, приезжая в отпуск, обращаются к ним с конкретными просьбами — изготовить балаклавы, куртки, брюки, рюкзаки, другие необходимые там, на передовой, вещи. В такие моменты, рассказывает Тамара, они максимально консолидируются и к отъезду бойца стараются всё подготовить.



Это просто удивительно, что изначально совершенно чужие друг другу люди так объединились! Женщин разных судеб и интересов общее дело сблизило настолько, что теперь они считают себя одной большой семьей. Эти неравнодушные сердца жить по-другому теперь просто не могут.

«Вместе с изготавливаемыми нашими руками вещами, мы отправляем воинам и всё свое тепло. Очень трогательно, когда в ответ ребята присылают нам теплые приветы и слова благодарности. Это дорогого стоит! — говорит волонтер. — В эти моменты нужность и важность всего того, что мы делаем, чувствуется еще сильнее».



Тамара Мизурова уверена, что после победы она может честно посмотреть нашим героям в глаза. Потому что твердо знает, что в эту победу и она внесла свой посильный личный вклад. За страну, за будущее, за счастливое завтра.

Ольга Дмитриева.