«Единая Россия» отмечает 24-летие со дня основания

Сегодня в Чувашии более 46 тысяч членов партии

Минувший год был насыщен важными событиями. Региональное и местные отделения партии приняли активное участие в выборах депутатов местного уровня, поддержали на выборах Главы Чувашии Олега Николаева. Большая работа проведена в рамках Года муниципального депутата «Единой России» — это окружные и региональные форумы народных избранников. Первичные отделения стали инициаторами добрых дел, приняв участие в федеральном и региональных конкурсах и проектах по реализации «Народной программы» партии. Ни на один день не прекращалась поддержка участников СВО, членов их семей, жителей Донбасса. Впереди – важные кампании по выборам депутатов Государственной Думы России и Государственного Совета Чувашии.



Посвященная дню рождения «Единой России» неделя стартовала с прямого диалога с людьми — секретарь регионального отделения Леонид Черкесов 1 декабря провел прием граждан в Штабе общественной поддержки. Также была организована встреча с ветеранами регионального отделения.



Мероприятия, посвященные дню рождения «Единой России», прошли и во всех местных отделениях партии. Это не столько праздничные, сколько рабочие встречи. Так, активисты первичного отделения «Краснооктябрьское» Шумерлинского округа собрали и передали очередную партию необходимых материалов в волонтерский штаб в рамках партийного проекта «Старшее поколение». В офисе партии состоялась встреча депутатов округа Василия Афанасьева и Владимира Кровякова с жителями.



По информации ЧРО партии «Единая Россия».