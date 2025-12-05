Доброй памяти журналиста

27 ноября в читальном зале центральной библиотеки округа прошла презентация книги «Леонид Александров. Журналист, публицист, спортсмен», посвященной 70-летию со дня его рождения. В книгу вошли избранные статьи Л.Ф. Александрова, опубликованные в газетах «Вперёд» («Малалла»), «Çĕмĕрле хыпарĕ», «Хыпар» в годы работы журналиста в редакциях этих газет.

На презентации присутствовали его вдова Наталья Александровна, сыновья Федор и Сергей, внук Иван, друзья и товарищи, земляки, бывшие коллеги Леонида Федоровича.

Почетный краевед Чувашии В.Н. Улисов рассказал о биографии и жизненном пути своего земляка.

Л.Ф. Александров родился 18 ноября 1955 года в д. Пояндайкино Шумерлинского района в семье колхозников. Учился в Пояндайкинской начальной и Ходарской средней школах. В 1970 году после окончания 8 класса поступил в Чебоксарский электромеханический техникум. Затем служил в Советской Армии в Кировской области. Во время службы за несколько месяцев до окончания срока получил тяжелое ранение и был комиссован. После лечения Леонид некоторое время работал в родном колхозе. В 1977 году поступил в Люберецкий учебный комбинат, затем некоторое время работал в Чебоксарах в «Лифтмонтаже».



В 1981 году поступил на чувашское отделение историко-филологического факультета ЧГУ им И.Н. Ульянова. Будучи студентом, активно участвовал в танцевальном ансамбле факультета, спортивной жизни, достигал хороших результатов в учебе. В 1984 году Леонид женился на студентке этого же факультета Наталье Прусаковой.



В 1986 году молодая семья успешно защитила дипломы и была направлена на работу в Шумерлю. Леонид начал работать переводчиком в редакции районной газеты «Вперёд» («Малалла»). Вскоре в семье родился сын Федор.



Молодая семья остро нуждалась в жилье, поэтому в мае 1990 года глава семейства устроился в строительную организацию. Но душа тянула его обратно в журналистику. В марте 1993 года Леонид Федорович вернулся в редакцию газеты «Çĕмĕрле хыпарĕ» на должность заместителя главного редактора. В конце июля 1994 года он перевелся в штат республиканской газеты «Хыпар» в качестве собственного корреспондента по Ядринскому, Красночетайскому, Шумерлинскому, Порецкому и Алатырскому районам.



В 1996 году в семье Александровых родился второй сын – Сергей.

Леонид Федорович был общительным, всесторонне развитым, глубоко преданным своей профессии человеком. Он всегда старался доходить до истины, раскрывать причины освещаемых им проблем в различных отраслях народного хозяйства, общественно-политической жизни городов и районов республики.



И в школьные годы, и в университете Леонид был активным спортсменом, являлся одним из организаторов сельской футбольной команды «Колос». Поэтому в его творчестве тема спорта занимает важное место.



Но, к великому сожалению, жизнь нашего замечательного товарища, коллеги Леонида Федоровича Александрова оказалась коротка. 4 августа 2007 г. он навсегда ушел из наших рядов. Написанные им статьи и репортажи, которые хранятся в газетных подшивках, напоминают нам о его таланте, помогают узнать о жизни людей и проблемах общества того времени. Некоторые из них включены в памятную книгу.



На вечере с воспоминаниями выступили родные, друзья и коллеги Л.Ф. Александрова. Его вдова Наталья Александрова рассказала о студенческих годах, о том, как Леонид заботился о семье и детях, о проблемах в жизни того времени, которые приходилось решать.



Своими воспоминаниями поделились также заслуженный краевед Чувашии А.Н. Пояндаев, заслуженный мастер спорта международного класса И.Я. Углев, бывшие председатели СХПК Шумерлинского района И.М. Арисов и А.Н. Зологин, заслуженный работник культуры Чувашии М.Я. Тихонов, бывший глава Егоркинского сельского поселения В.В. Маласкин, друзья В.М. Александров, А.М. Осипов, коллеги-журналисты Г.А. Атрашкин, Н.П. Чернов и другие.

Светлый образ нашего коллеги, товарища и соратника Леонида Федоровича Александрова навсегда будет жить в наших сердцах.



В. Улисов, Н. Чернов.