За травму на батуте взыскана компенсация морального вреда

В суд в интересах малолетней шумерлинки обратился шумерлинский межрайонный прокурор с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя в счет компенсации морального вреда 300 тыс. рублей ввиду ненадлежащего качества оказания услуг в батутном центре Шумерли.

Судом установлено, что в мае 2025 года девочка упала с батута в батутном центре и сломала правую плечевую кость. Травма расценена как тяжкий вред здоровью.

В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» вред, причиненный жизни и здоровью вследствие ненадлежащего качества оказания услуг, подлежит возмещению в полном объеме. При определении размера компенсации морального вреда учитываются требования разумности и справедливости, компенсация должна быть соразмерной последствиям нарушения. Судом было принято во внимание и то обстоятельство, что ребенок получил телесные повреждения в том числе и в виду ненадлежащего контроля со стороны родителя.

Суд удовлетворил требования прокурора частично и взыскал с индивидуального предпринимателя в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда 150 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.