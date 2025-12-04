Вперёд, к добрым делам!

Волонтёры Шумерли подводят итоги года работы «Добро.Центра»

Более тысячи вовлечённых горожан, восемь масштабных городских событий, сотни благодарностей — первый год работы «Добро.Центра» в Шумерле стал временем настоящего единения и созидательной энергии.



Открывшийся 14 сентября 2024 года в стенах Дворца детского и молодёжного творчества, центр уже стал точкой притяжения для всех, кто хочет менять жизнь к лучшему. «Добро.Центр» -

это всероссийская социальная франшиза платформы «Добро.рф», созданная при поддержке Президента Владимира Путина для развития добровольчества. И наша городская команда с энтузиазмом воплощает эту миссию.

Одним из ключевых проектов, который волонтёры называют «двигателем прогресса», стала «Школа осознанного волонтёрства», уже два года воплощаемая в жизнь совместно с молодёжным центром «Дружба».



«Школа — это уникальная возможность не просто узнать о волонтёрстве, а погрузиться в него, — делится впечатлениями активистка Анастасия Алексеева, студентка ШПТ. — В этом году к нашим постоянным спикерам из «Волонтёров Победы» и «Волонтёров-медиков» присоединились экологи из АНО «Экотрансформация». Это открыло для нас новые горизонты. Мы увидели, как разнообразна и востребована помощь, и каждый смог найти направление по душе».



Особой теплотой и искренностью отмечен проект «Добро.Почта». Двести добровольцев написали 155 писем и нарисовали 45 открыток для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Этот проект тронул до глубины души, — говорит волонтёр Александра Нефедова, обучающаяся 10 класса школы № 6. — Когда пишешь письмо, вкладываешь в него частичку своего сердца. Мы не просто делали открытки, мы создавали эмоциональную поддержку для ребят, которым это очень важно. Это учит милосердию и вниманию к ближнему».



Работа центра вышла далеко за стены учреждения. Регулярные мастер-классы для жителей на базе магазинов «Пятёрочка» стали яркими событиями, доказывающими, что добрые дела можно делать с улыбкой и в обычной обстановке.



Успех работы был бы невозможен без крепких партнёрских связей. «Добро.Центр» тесно сотрудничает со школами города, движением «Навигаторы детства», Шумерлинским политехническим техникумом, благотворительным фондом «Творчество детям» и детским медиацентром «Прожектор». Это сотрудничество создаёт мощный социальный эффект.



«Год пролетел как один день, — подводит итог координатор центра Александр Огурцов. — Мы не просто проводили мероприятия, мы растили сообщество активных, неравнодушных людей. Открытие центра по лицензии Ассоциации «Добро.РФ» дало нам инструменты, а наши волонтёры наполнили их жизнью. И это только начало!»



«Добро.Центр» Шумерли — это наглядный пример того, как общая идея, поддержанная на самом высоком уровне, находит самый живой отклик в сердцах людей. Волонтёры города смотрят вперёд с уверенностью: впереди ещё больше добрых дел, важных проектов и счастливых лиц тех, кому они уже успели помочь.



Ю. Жданович, руководитель «Добро.Центра».