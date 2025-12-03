3 декабря отмечается Международный день инвалидов

Чтобы пообщаться с незрячим человеком или предложить ему помощь, не нужны особые навыки. Достаточно вежливости, внимания и чуткости. Вот простые правила, которые помогут сделать общение комфортным для всех.

Представьтесь

Даже если вы знакомы, назовите себя, чтобы человек точно понял, с кем говорит. Если хотите пожать руку, скажите об этом вслух.



Обращайтесь напрямую

Говорите с самим человеком, а не с его сопровождающим. Не обсуждайте его в третьем лице — просто задайте вопрос ему напрямую.



Не бойтесь слов «смотреть» или «видеть»

Для незрячих людей эти слова означают то же, что и для всех, — воспринимать мир. Их использование не обидно и не неуместно.



Озвучивайте то, что обычно показываете

Жесты, улыбки или указания рукой собеседник не видит, поэтому лучше проговаривать всё словами.



Помогайте корректно

Если вам кажется, что человеку нужна помощь, предложите её, но не навязывайте. Уточните, в чём можете быть полезны. Если нужно провести куда-то, предложите взять вас под локоть. По пути предупредите о ступеньках, бордюрах, лужах или других препятствиях. В дверях проходите первым, чтобы придержать её и уберечь спутника от столкновений.



Не отвлекайте собаку-поводыря

Не гладьте и не зовите её: она на важной службе! Трость тоже не трогайте: это часть личного пространства.



Сообщайте, если уходите

Предупредите, что заканчиваете разговор, чтобы человек не остался говорить в пустоту.



Объясняем.рф.