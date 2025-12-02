С 1 декабря в сфере ЖКХ вступают в силу значительные изменения, направленные на упорядочивание управления общим имуществом в многоквартирных домах.

▫️Ключевое нововведение — общедомовое имущество перестает быть формально «ничейным». Любые решения, касающиеся его использования — от монтажа оборудования на фасаде до сдачи в аренду подвальных помещений, теперь должны приниматься путем общего голосования собственников. Все соглашения необходимо будет оформлять через платформу «Госуслуги», чтобы избежать риска штрафов и судебных разбирательств.

▫️Вводится новая официальная роль — администратор дома. Этот ответственный будет заниматься организацией собраний, ведением протоколов и всей необходимой документацией в государственной информационной системе ЖКХ.

▫️Важным принципом становится персональная ответственность. Если собственник повредит общее имущество (например, фасад или инженерные сети), ремонтировать его он будет за свой счет, а не за счет всего дома.

▫️Также в платежных документах появится обязательный перерасчет коммунальных услуг на основе показаний общедомовых приборов учета. При возникновении крупной задолженности (свыше 1500 рублей) можно будет оформить рассрочку платежа.

На практике реализация нововведений может столкнуться с вызовами: необходимостью долгих согласований между жильцами, увеличением административной нагрузки и потребностью в эффективной работе нового ответственного лица — администратора дома.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Источник: Тг-канал «Российская газета».