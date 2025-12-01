Объявлена дата проведения Международной акции РВИО «Тест по истории «Уроки Второй мировой»

5 декабря в 11:00 (мск) по всей России состоится Международная акция Российского военно-исторического общества под названием «Тест по истории «Уроки Второй мировой»». Накануне Дня Героев Отечества жители от Камчатки до Калининграда смогут проверить свои знания по вопросам, посвященным событиям Второй мировой войны в 1939–1945 годах, как на реальных, так и на виртуальных площадках.

Вопросы для теста, подготовленные Департаментом науки и образования РВИО, охватывают 40 тем, связанные с событиями, Героями и подвигами Второй мировой войны, и делятся на два уровня сложности: базовый и профильный. Всем желающим предоставляется возможность оценить свои навыки на любом уровне.

На главном историческом портале История.РФ доступна регистрация для подготовки к тесту, которая открыта до 3 декабря.

Источник: РВИО