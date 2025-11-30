В День матери региональное Отделение СФР по Чувашии делится важной информацией: с 2007 года более 130 тысяч семей в республике получили материнский капитал!

Только в 2025 году в Чувашии выдано 3,9 тысячи сертификатов, которые можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты, социальную адаптацию детей с инвалидностью или на формирование накопительной пенсии матери.



Работающие мамы получают 100-процентное пособие по беременности и родам. А более 4 тысяч семей уже получили единовременную выплату при рождении малыша в 2025 году.



Для семей, принявших детей на усыновление или под опеку, предусмотрена единовременная выплата в размере 24,6 тысячи рублей. В текущем году в Чувашии этой мерой поддержки воспользовались 140 семей.



Более 9 тысяч жителей республики получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.