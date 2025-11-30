Государство в помощь мамам

В рамках национального проекта «Семья» в Шумерлинском комплексном центре социального

обслуживания населения оказываются ранее несвойственные центру услуги – кратковременный

присмотр и уход за детьми до трёх лет и пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных. Данная инициатива призвана способствовать повышению рождаемости в регионе.

Целевая аудитория услуги — молодые семьи, семьи участников специальной военной операции, семьи с единственным родителем, студенческие, многодетные и малоимущие семьи, семьи, где дети находятся в социально опасном положении, семьи с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, семьи, воспитывающие детей-сирот, семьи с несовершеннолетними родителями.



В пункте проката можно получить предметы первой необходимости (коляски, стульчики, манежи и др.). Открытие пунктов проката стало еще одним важным шагом в поддержке семей с детьми. Возможность временного пользования необходимыми вещами значительно облегчает финансовую нагрузку на бюджет семей и позволяет им сэкономленные средства направить на другие важные нужды. На сегодняшний день услугами пункта проката воспользовалась 51 семья.



Пользуясь услугой кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет, родители имеют возможность временно доверить детей квалифицированным психологам, что позволяет им уделять время работе или решению бытовых вопросов. Программа включает прогулки, индивидуальные занятия и игры, способствующие развитию мелкой моторики и психических процессов у детей.

На сегодня услугой воспользовались 48 семей Шумерлинского муниципального округа, из которых две семьи воспитывают детей с инвалидностью.



Для получения услуги необходимо обратиться в ШКЦСОН и подать заявление.

Шумерлинский КЦСОН активно реализует программы консультативной помощи семьям. Квалифицированные психологи и социальные работники проводят индивидуальные и групповые консультации, направленные на укрепление детско-родительских отношений, разрешение конфликтных ситуаций и повышение родительской компетентности. Особое внимание уделяется семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Им предоставляется комплексная поддержка, включающая юридическую, психологическую и социальную помощь.



Также в центре регулярно проводятся тренинги и семинары для родителей по вопросам воспитания детей, развития их творческих способностей и подготовки к школе. Такие мероприятия позволяют родителям получить новые знания и навыки, обменяться опытом с другими семьями и найти ответы на волнующие их вопросы.

С. Солодилова.

Фото: ШКЦСОН