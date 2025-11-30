В Чувашии региональный этап фестиваля детских и молодёжных коллективов «Театральное Приволжье» собрал рекордное количество заявок

VII сезон фестиваля детских и молодёжных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова обещает быть интересным! Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Фестиваль объединяет театральное сообщество всех регионов ПФО и является одним из самых масштабных по охвату участников. Результаты регионального этапа VI сезона стали рекордными для Фестиваля – впервые в нем приняли участие около 21,5 тысячи молодых актеров из полутора тысяч непрофессиональных театральных коллективов.

В Фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.

«Для всех нас важной задачей является обеспечение условий культурного развития и проявления творческого потенциала подрастающего поколения. Фестиваль «Театральное Приволжье» служит ярким примером проявления творческих возможностей детских, студенческих и молодежных непрофессиональных театральных коллективов Приволжского федерального округа. Оргкомитет фестиваля отмечает, что каждый год охват участников фестиваля увеличивается, растет и мастерство участников», — отмечает начальник Управления Главы Чувашской Республики по молодёжной политике Алексей Иванов.

Региональный заочный этап Фестиваля среди молодежных театральных коллективов проходил в период с 19 ноября по 26 ноября 2025 г., очный этап Фестиваля среди молодежных театральных коллективов запланирован в период с 8 декабря по 17 декабря 2025 г. По итогу заявочной кампании среди молодежных театральных коллективов было подано 11 заявок от 6 образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики:

В этом году сохранились традиционные номинации: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль».

1.Студенческая театральная студия «Разные лица» ГАПОУ ЧР «Алатырский технологический колледж» Минобразования Чувашии.

2.Театральный коллектив «Чаршав» (Занавес) МБУК «Централизованная клубная система» Вурнарского МО ЧР.

3.Студенческий театр ЧГПУ ФГБУ ВО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева».

4.Театральный коллектив «ЭкономБольшеЧемСемья» ФГБОУ ВО «Чувашский ГАУ».

5.Театральный коллектив «Биафики» ФГБОУ ВО «Чувашский ГАУ».

6.Театральный коллектив «ВетЛав» ФГБОУ ВО «Чувашский ГАУ».

7.Театральный коллектив «Инженерный факультет» ФГБОУ ВО «Чувашский ГАУ».

8.Театральный коллектив «Новый взгляд» ГАПОУ ЧР «МЦК — ЧЭМК» Минобразования Чувашии.

9.Театральному коллективу «Нухрат» ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии.

10.Студенческий экспериментальный театр пластики «Кафедра» ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

Межвузовсикй студенческий театр «Абрикосовый сад» ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

В этом году статистика поданных заявок на участие значительно повысилась, в молодежном направлении в сезоне 2024—2025 было подано 8 заявок от 5 образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.

В региональный состав жюри вошли:

1.Чернова Лия Васильевна — доцент, заведующая кафедрой актёрского мастерства и режиссуры Чувашского государственного института культуры и искусств, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, представитель Союза театральных деятелей России, Союза журналистов России.

2.Ахмед Наталья Алексеевна — заслуженная артистка Чувашской Республики, магистр театрального искусства, заместитель директора по художественно-постановочной части АУ «Чувашский государственный театр юного зрителя им. М.Сеспеля» Минкультуры Чувашии, театральный режиссер, на сегодня создано более 70 ролей в театре и в кино, осуществила постановку свыше 15 спектаклей и концертных программ.

3.Блинкина Лариса Геннадьевна – Народный артист Чувашской Республики, ведущий артист драмы АУ «Русский драмтеатр» Минкультуры Чувашии.

4.Лукиянова Светлана Николаевна — артист драмы АУ «Чувашдрамтеатр» Минкультуры Чувашии.

5.Закурдаева Оксана Юрьевна — актриса высшей категории АУ «Русский драмтеатр» Минкультуры Чувашии.

Имена лауреатов Фестиваля будут объявлены 27 марта следующего года в Ижевске, во Всемирный день театра. Церемония закрытия Фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.

Победители Фестиваля в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля.

