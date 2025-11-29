Участникам СВО и ветеранам боевых действий 50-процентная скидка

Кабинет Министров Чувашии поддержал инициативу Минприроды республики по расширению перечня льготных категорий граждан, имеющих право на приобретение лесных насаждений для собственных нужд по сниженной на 50 % ставке. Нововведением станет включение в перечень ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей.



Ежегодно за оказанием услуг по покупке лесных насаждений в министерство обращаются около 230 граждан льготной категории, в среднем на один договор приходится более 45 кубометров. После расширения льготного перечня ожидается, что расчетное количество заявок увеличится.



Источник: Правительство Чувашии.