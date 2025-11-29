Программа льготной ипотеки будет продлена на 2026 год

Продолжается прием заявок от участников специальной военной операции и членов их семей, нуждающихся в жилье, для участия в республиканской программе льготного кредитования. Данная мера поддержки позволяет получить выплату на первоначальный взнос по ипотеке в размере до 20 % от стоимости жилья. Она направлена на достижение целей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни».



На реализацию программы в текущем году из бюджета республики направлено 515 млн рублей. На сегодняшний день свидетельства на выплату получили 408 семей, из них 383 уже использовали средства для первоначального взноса по ипотеке, в том числе 37 семей участников СВО.

Для участия в программе необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства.



Минстрой Чувашии.