Кто отвечает за содержание контейнерных площадок?

Создавать контейнерные площадки должны органы местного самоуправления. Администрации населенных пунктов также обязаны вести список таких площадок и размещать информацию о них в интернете. Кроме того, местные власти несут ответственность за информирование жителей о правилах обращения с ТКО и за проведение разъяснительной работы.



Итак, содержание контейнерной площадки – это обязанность: управляющей организации, ТСЖ или муниципалитета (в зависимости от того, кому принадлежит земля, на которой установлена площадка); управляющей организации (если площадка относится к общему имуществу в многоквартирном доме и находится на его придомовой территории); местной администрации (если площадка расположена на муниципальной земле). Владелец контейнерной площадки обязан обеспечивать ее уборку, дезинсекцию и дератизацию с учетом температуры наружного воздуха, количества контейнеров и расстояния до нормируемых объектов.



Минприроды Чувашии.