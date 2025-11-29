Автошинам не место в контейнере ТКО

Регоператор ООО «Ситиматик Чувашия» фиксирует статистику: с заменой летней резины на зимнюю на контейнерных площадках начинают скапливаться старые автопокрышки. Однако населению стоит знать, что они не относятся к твердым бытовым отходам, а потому их складирование на контейнерных площадках (в контейнерах) недопустимо.



Автопокрышки относятся к отходам 4-го класса опасности, сжигать такие покрышки запрещено — это приводит к выделению диоксинов, фуранов, полициклических ароматических углеводородов, тяжёлых металлов и сажи. Их следует правильно утилизировать, а не выбрасывать вместе с коммунальными отходами. В Чувашии использованные шины принимает чебоксарское ООО «НПО «Экология».

Кто отвечает за содержание контейнерных площадок?

Создавать контейнерные площадки должны органы местного самоуправления. Администрации населенных пунктов также обязаны вести список таких площадок и размещать информацию о них в интернете. Кроме того, местные власти несут ответственность за информирование жителей о правилах обращения с ТКО и за проведение разъяснительной работы.



Итак, содержание контейнерной площадки – это обязанность: управляющей организации, ТСЖ или муниципалитета (в зависимости от того, кому принадлежит земля, на которой установлена площадка); управляющей организации (если площадка относится к общему имуществу в многоквартирном доме и находится на его придомовой территории); местной администрации (если площадка расположена на муниципальной земле). Владелец контейнерной площадки обязан обеспечивать ее уборку, дезинсекцию и дератизацию с учетом температуры наружного воздуха, количества контейнеров и расстояния до нормируемых объектов.



Минприроды Чувашии.