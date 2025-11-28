39-е место в рейтинге по перспективности трудоустройства

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты рейтинга регионов по перспективности трудоустройства по итогам третьего квартала 2025 года.



В первую тройку вошли Татарстан, Забайкальский край и Амурская область. Методология рейтинга учитывает комплекс ключевых параметров, отражающих устойчивость рынка труда: медианную предлагаемую зарплату, ее соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы (данные Росстата) и долю соискателей, ориентированных на трудоустройство внутри своего региона.



Чувашская Республика (39 место, 62,4 балла) демонстрирует стабильность в условиях умеренной динамики рынка труда. Медианная зарплата составляет 68,8 тыс. руб., прожиточный минимум — 15,4 тыс. руб., что формирует приемлемый уровень покупательной способности. Безработица на уровне 1,8 % и конкуренция 5,9 резюме на вакансию указывают на сбалансированность основных параметров. При этом более высокая доля соискателей, рассматривающих варианты трудоустройства в других регионах (8,9 %), может свидетельствовать о стремлении части специалистов к расширению карьерных возможностей.



И. Егорова.