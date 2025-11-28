Шумерлинская межрайпрокуратура информирует

33-летняя жительница Шумерли обвиняется по ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

По версии дознания, с весны 2025 года в соответствии с судебным решением с женщины взыскиваются средства на содержание несовершеннолетнего сына. Она привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов и уже имела судимость за аналогичное противоправное деяние, однако своего отношения к родительской обязанности не изменила. Общая сумма долга превысила 1 миллион рублей.

Уголовное дело направлено в Шумерлинский районный суд.



Шумерлинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя города Шумерли.

Он обвиняется в избиении своей сожительницы.

Обвиняемый факт совершения преступления не признал, несмотря на это, органом предварительного расследования предоставлено достаточно доказательств, подтверждающих его вину.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 1 города Шумерли.



Прокуратура провела проверку по факту публичного высказывания, направленного на возбуждение ненависти к группам лиц по признакам национальности, в Интернете.

По результатам вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ в отношении местного жителя. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.



По иску Шумерлинской межрайонной прокуратуры с дропера в пользу пенсионерки взысканы денежные средства, полученные в результате мошеннических действий.

В октябре 2024 года жительница Шумерли перевела мошенникам на банковскую карту денежные средства. В ходе следствия владелец банковской карты был установлен, им оказался 22-летний житель Пермского края. Межрайонной прокуратурой в суд было направлено исковое заявление о взыскании с ответчика неосновательного обогащения в размере более 90 тыс. рублей. Решением суда исковые требования удовлетворены и ответчиком исполнены.



Межрайонной прокуратурой опротестовано постановление инспектора ДПС Отделения Госавтоинспекции.

Постановлением водитель был привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 600 рублей. Однако инспектором при квалификации действий (бездействия) фактически не выяснено, являлся ли данный водитель лицом, ранее привлеченным к административной ответственности, соответствующие сведения не были истребованы, что привело к неверной квалификации и не отвечает требованиям статьи 24.1 КоАП, в частности, о всестороннем, полном выяснении обстоятельств дела и разрешении его в соответствии с законом.