Услуга по вывозу ТКО: ключевые изменения

На заседании Кабинета Министров республики в среду был одобрен законопроект, существенно расширяющий программу льготных тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов. Во-первых, действие текущего закона продлевается по 30 сентября 2026 года включительно. Во-вторых, меняется круг получателей льготы.



Если сейчас на скидку могут рассчитывать только жители частных домов в сельской местности, то с 1 декабря 2025 года право на льготный тариф дополнительно получат жители, проживающие в частных домах в городах, и жильцы многоквартирных домов на территории Чувашии.

Важным условием для получения льготы остается использование услуги исключительно для бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Компенсация разницы между льготным и экономически обоснованным тарифом будет осуществляться из республиканского бюджета. На 2026 год на эти цели заложено 196 миллионов рублей.



Источник: cap.ru.