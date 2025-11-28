Для любителей катания на лыжах и коньках

Как сообщила в своем госпаблике администрация Шумерлинского округа, в зимний период будут функционировать 3 официальные лыжные трассы (на п. Палан, на стадионе «Савал» в Торханах и на стадионе «Труд»), где можно будет массово кататься, проводить тренировки и соревнования. Также будут работать 3 хоккейные коробки: на стадионе «Труд», в д. Торханы при СШ им. В.Н. Ярды и в Нижней Кумашке.



Конечно, будут еще лыжни «неофициальные», то есть обустроенные самими лыжниками в парке, в пригородных зонах, как и катки во дворах, если собственники квартир в многоквартирном доме примут решение и зальют, а потом будут расчищать от снега ледовую площадку.

Осталось только дождаться устойчивого снежного покрова и морозной погоды.

Подготовила Н. Владимирова.