Глаза солдатских матерей до дна наполнены любовью

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Один из любимейших праздников официально был учрежден Указом Президента России в 1998 году с целью поддержания традиций бережного отношения к женщине, закрепления семейных устоев и значимости материнства в обществе.

Зоя Ивановна Петрова ни днем, ни ночью не выпускает из рук телефон. Там, в зоне СВО, — ее сын, родная кровиночка. Когда Алексей изредка выходит на связь, разговор длится всего минуту-полторы. Но этого достаточно, чтобы сердце матери успокоилось. «Мне главное знать, что сын жив-здоров, что у него всё хорошо», — говорит она.

Уроженка деревни Бреняши еще в школьные годы знала, что станет педагогом, а к концу выпускного класса твердо решила поступать в ЧГУ на филологический факультет. На выбор профессии во многом повлияли учителя-словесники Зинаида Алексеевна Борисова и Ираида Васильевна Гусева, за что наша героиня им безмерно благодарна. «Но с университетом у меня, увы, не сложилось», — улыбается наша собеседница. В течение года наша землячка работала нянечкой в детском саду агрегатного завода и, окончательно уверившись в своем стремлении связать жизнь с детьми, поступила в Чебоксарское педагогическое училище. Тем самым окончательно предопределив свою судьбу.



После второго курса будущий педагог вышла замуж за ходарца Сергея Петрова и по окончании учебы вернулась в родные края. В 1991 году в семье родилась дочь Елена, в 1994-м — сын Алексей.

С 1991 года и по сегодняшний день Зоя Ивановна работает воспитателем дошкольной группы Ходарской школы им. И.Н. Ульянова. 34 года на одном месте! Работу свою любит всем сердцем и не представляет себя в другой профессии. «Даже если была бы возможность повернуть время вспять, я бы выбрала ту же профессию и ту же судьбу», — ни минуты не сомневаясь, говорит женщина.



Хотя ее жизнь не назовешь безоблачной. В 2001 году трагически погиб глава семьи и в 31 год Зоя Ивановна осталась одна с двумя малолетними детьми на руках. Сегодня женщина признается, что ее спасли работа и любовь. Она всё преодолела, выстояла и вырастила детей достойными людьми. И дочь, и сын получили высшее образование. Елена окончила Российский государственный социальный университет, работает по специальности. Подарила маме двоих внуков, живет в Чебоксарах и приезжает с детьми в Ходары практически каждые выходные. Алексей окончил факультет электроэнергетики и электротехники ЧГУ. Отслужил срочную службу в Сарове. В октябре 2022 года был мобилизован в зону СВО. Ныне младший сержант Алексей Петров (позывной «Лехан») служит на запорожском направлении стрелком-гранатомётчиком. Награжден медалью «За боевые отличия», орденом «Георгиевский крест» IV степени.



Как рассказала Зоя Ивановна нашей газете, оставшись единственным мужчиной в семье, сын с малых лет рос хорошим помощником. «Всегда помогал и со скотиной, и в огороде, и в доме поочередно с сестрой, бывало, наводил порядок», — вспоминает, улыбаясь, мама солдата. Будущий воин рос спортивным мальчишкой: играл с друзьями в футбол, в хоккей. Учился неплохо, неподдельный интерес проявлял к математике и физике. После окончания университета работал в основном на московских строительных объектах.



Мобилизация сына, конечно, во многом изменила привычный уклад жизни Зои Ивановны. Ожидание хороших новостей с передовой стали для женщины неотъемлемой частью жизни. «Подробностями службы сын не делится, — говорит Зоя Ивановна. — Да с распросами я особо и не пристаю… Для меня главное, чтобы ангел-хранитель оберегал его от всех напастей. Молюсь об этом каждый день…»



Каждые полгода, как положено, воин приезжает в очередной отпуск. Защитника Родины родные люди очень ждут и готовятся к встрече. Особенно радостным был приезд Алексея этим летом на мамин юбилейный день рождения.



Главная жизненная ценность, уверена наша героиня, — это любовь. К детям, к своим близким, к родине. Кстати, теме патриотизма в воспитании дошколят воспитатель высшей категории Зоя Ивановна Петрова уделяет пристальное внимание. Под ее руководством подопечные дошкольной группы участвуют в различных всероссийских и республиканских конкурсах патриотической тематики. Вместе с родителями детки собирают нашим бойцам в зону СВО посылки, изготавливают открытки. «Несколько раз мы ходили в сельский клуб к женщинам-волонтерам, изготавливающим сети для участников СВО. Такие встречи учат детей ценить мирное небо, радоваться жизни, любить малую родину», — отмечает Зоя Ивановна.



Почему наша героиня выбрала эту профессию и остается ей верна всю жизнь? Ответ простой — она очень любит детей, а дети отвечают ей взаимностью. «Без любви к детям работать в детском саду невозможно», — уверена она, и с этим сложно поспорить.



Родители детей, в свою очередь, считают, что с воспитателем им повезло: «Мы очень ценим Зою Ивановну за чуткое отношение к нашим детям, заботу, внимание, индивидуальный подход к каждой семье. Дети с радостью идут в дошкольную группу, потому что там их встречает любимая воспитательница, с которой им интересно, тепло и уютно».



После трудового дня Зоя Ивановна спешит домой, где ее ждут престарелая мама, хозяйство и огород в 40 соток. Скучать не приходится! Как личность самодостаточная женщина находит время и для чтения художественной литературы, и для занятий физической культурой. Движение, здоровый образ жизни и активная позиция — главные жизненные постулаты Зои Ивановны Петровой, женщины с чутким сердцем и добрыми глазами, до дна наполненными любовью.

Ольга Дмитриева.