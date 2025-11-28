В Шумерлинской школе-интернате открыли парту героя

Парта установлена в память о выпускнике школы Михаиле Григорьеве, погибшем смертью храбрых в зоне СВО.

В зале собрались родные Михаила — мама Надежда Николаевна, отчим и брат, а также классный руководитель и ветеран педагогического труда Вера Петровна Строганова, представители военного комиссариата, администрации, педагоги и ученики школы-интерната. Все, кто знал Михаила, делились воспоминаниями о нем, младший лейтенант Сергей Иванов эмоционально рассказал о подвиге Михаила и героизме всех ребят, отдавших жизнь за Родину.



На мероприятии также вспомнили других выпускников школы, которые погибли, исполняя воинский долг, — Сергея Сергеева и Дениса Мухарова.



Память о Михаиле и всех героях навсегда останется живой в стенах нашей школы.

Шумерлинская школа-интернат.