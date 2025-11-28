В каждом муниципалитете существует официальный реестр мест накопления ТКО. Есть такой и в Шумерлинском округе. Поиск на официальном сайте округа выдал документ, утвержденный администрацией округа в марте 2025 года. В таблице указаны адреса и координаты 371 площадки для ТКО, из них 204 непосредственно в Шумерле. Также можно узнать, сколько контейнеров должно быть на площадке, их общий объем, собственника и вид покрытия площадки.



На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО и не более 2 бункеров для накопления крупногабаритных отходов (КГО). Последними в Шумерле, несмотря на обилие несанкционированных свалок и завалы на утвержденных контейнерных площадках, почему-то никогда не озадачивались. Для старой мебели, матрасов, бытовой и санитарной техники такие бункеры в жилых кварталах не предусматривались.

Растительные отходы теперь тоже запрещено выкидывать в контейнеры. Жечь нельзя, в контейнер — нельзя. И у горожан возникает резонный вопрос, а куда можно-то? Вопрос на будущее, ведь после новогодних праздников в контейнерах опять появятся отслужившие своё живые ёлочки.

Администрация Шумерлинского муниципального округа пояснила, что «на территории города и округа отсутствуют специализированные пункты приема веток и растительных отходов» и рекомендует растительные отходы, образовавшиеся «в ходе ухода за производственными растениями (например, на предприятиях и в сельскохозяйственных организациях)», складировать на собственных земельных участках в компостных ямах, а древесные остатки от декоративных и садовых культур – утилизировать на общем полигоне ТКО. Причем организация мероприятий по уборке территорий и правильной утилизации растительных отходов «возлагается на собственников помещений многоквартирных домов, а также на владельцев частных земельных участков».



А насчет крупногабаритных бытовых отходов разъяснение есть на официальном информационном портале «Объясняем.рф». Во-первых, к крупногабаритному мусору относятся предметы, габариты которых превышают 0,5 м по любой из сторон, например, в ширину. В эту категорию входят: бытовая техника (холодильники, стиральные машины, микроволновые печи), мебель (диваны, кровати и шкафы), сантехника (унитазы, ванны) и мусор от косметического ремонта (обои, линолеум, гипсокартон, обрезки досок и фанеры). Отходы от капитального ремонта, например, кирпичи, арматура или остатки снесенных стен и перегородок, к крупногабаритному мусору не относятся. Это уже строительный мусор и избавляться от него хозяева обязаны с помощью спецорганизации, за свои деньги.



Крупногабаритный мусор, как мы уже знаем, надо выбрасывать в особые большие контейнеры на специальных площадках, часто рядом с контейнерами для обычного мусора. К сожалению, это не шумерлинский вариант. Если же на специальной площадке для складирования мусора нет такого бункера, то, как следует из разъяснения «Объясняем.рф», на ней всё равно можно оставить КГМ. Но внутрь обычных контейнеров его класть нельзя! Крупногабаритный мусор относится к твердым коммунальным отходам, их вывозит региональный оператор. Доплачивать за это не надо.

Иногда ненужные вещи оставляют в подъезде, чтобы желающие могли их забрать. Так тоже делать нельзя – это нарушение правил пожарной безопасности.

Наталья Игнатьева.